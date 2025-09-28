BIST 11.378
Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda 6 katlı bir otelin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede üst katlara yayılan yoğun dumana neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri otelde kalanları tahliye ederken, polis güvenlik önlemleri alarak caddeyi trafiğe kapattı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otelde hasar meydana geldi.

Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kamer Hatun Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki 6 katlı otelin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kısa sürede binanın üst katlarına yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otelde konaklayanları dışarıya çıkardı.

Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi alarak caddeyi araç trafiğine kapattı.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otelde hasar oluştu.

