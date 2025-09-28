Milli sporcudan dünya rekoru ve altın madalya!

Milli sporcu Muhammet Khalvandi, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda TF57 cirit atma kategorisinde 53.30 metrelik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Türkiye Atletizm Federasyonu, sporcunun elde ettiği bu başarıyla gurur duyduklarını açıkladı.Abone ol
Milli sporcu Muhammet Khalvandi, Hindistan'da Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Yeni Delhi'deki organizasyonda Muhammet, TF57 cirit atma kategorisinde mücadele etti.
Muhammet, 53.30'luk derecesiyle dünya rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.