Ahmet Ercan’dan Simav depremi için uyarı

Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 12.59’da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere çevre illerde hissedildi ve kısa süreli paniğe yol açtı. Jeofizik yüksek mühendisi Övgün Ahmet Ercan, sarsıntının ana fay üzerinde değil ikincil kırıkta geliştiğini, artçıların aylarca sürebileceğini ve can güvenliği için riskli evlerde kalınmaması gerektiğini belirtti.

Abone ol

Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 12.59’da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli endişeye ve paniğe yol açan sarsıntı İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere çok sayıda ilde hissedildi.

AHMET ERCAN'DAN AÇIKLAMA

Jeofizik Yüksek Mühendisi Övgün Ahmet Ercan, Kütahya'da meydana gelen deprem hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda ve uyarılarda bulundu.

"KÜÇÜK ORTA BİR DEPREM GERÇEKLEŞTİ"

Ahmet Ercan, "Bugün 12:59’da yemişli Simav’da M5,4 büyüklüğünde küçük orta bir deprem gerçekleşmiştir. Bu deprem öncesinde 4,4 4,6, 3,9 luk ayrıca onlarca önce deprem gerçekleşmiştir. Bu Simav Sındırgı kırığını boydan boya gerildiğini göstermektedir. Ne var ki deprem ana kırık üzerinde değil bunun kuzeyindeki ikincil kırık üzerinde gelişmiştir. Sındırgı‘da 10 Ağustos‘ta olan M6,1’lik depremin artçıları en büyüğü M5,0, M5,1 olarak, yüzlerce artçı depremde sürmektedir. Simav‘da 2011 yılında M5,9 büyüklüğünde bir deprem olmuş, aylarca sürmüştür" ifadelerini kullandı.

"ÇADIR VE ARAÇLARDA KALIN"

Sözlerini sürdüren Ahmet Ercan, "Simav’da depremlerin yıkım eşik değeri M6,3’dür. Her ne kadar 5,4 lük deprem ana deprem gibi görünüyor. İkinci el kırık üzerinde olması nedeniyle depremin daha da büyümesi beni şaşırtır. Her ne kadar bu kararı il valisi alsa da bir jeofizik yüksek mühendisi, deprem bilimci olarak, can güvenliğini sağlamak için evine güvenmeyenler, güvendikleri evlerde oturan komşuların da ya da çadır ya da araçlarında birkaç gün kalarak beklemelerini öneririm. Artçı depremler en az birkaç ay sürecektir. Bu büyüklükteki bir deprem köy evlerinde, hayvan damlarında yıkım yapmış olabilir. Bu depremlerin Sivas’ın Sındırgı kırığı boyunca olması çok olağandır" dedi.

"İSTANBUL'U ETKİLEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ahmet Ercan, "Bu bölgede çıkan Ilıcalar kaplıcaları jeotermal enerjinin ısıtıcısı ve ana kaynağı da bu tür depremlerdir. Dolayısıyla Simav‘da ne Sındırgı‘da ne Gediz‘de ne Bigadiç‘te bu deprem oluşumları gelecekte de durmayacaktır. Bölgede üretebileceği en büyük deprem 7,2 dolayında olup bu depremlerin kökeni Ege bölgesi avkulanması ile ilişkili olup kuzey Anadolu kırığıyla hiçbir ilgisi yoktur. İkinci el kırık üzerinde olması nedeniyle böyle büyük bir depremin olması şaşırtıcı olur. İstanbul’da ya da başka bir yerleri etkilemesi de söz konusu değildir" ifadeleriyle depremin farklı bir fayı etkileyeceğini ifade etti.