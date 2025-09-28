BIST 11.378
DOLAR 41,57
EURO 48,58
ALTIN 5.008,48
HABER /  SPOR

Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan açıklama

Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Victor Osimhen’in durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Abone ol

Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Liverpool ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Victor Osimhen belirsizliğine son noktayı Okan Buruk koydu.

Corendon Alanyaspor maçı sonrası Nijerya basınından All Nigeria Soccer'a konuşan Buruk, "Onu on dakika oynatmak istedik. Acıyı hissetmesini istedik. Bazen acı oluyor ve bu acıyla oynamak önemli. Fiziksel olarak henüz %100 hazır değil. Milli takımdan döndüğünden beri takımla bir antrenman yapmadı. Perşembe günü bizimle kısa süreli çalıştı."

Liverpool maçı hakkında konuşan Türk teknik adam, "Ağrısını ve fiziksel durumunu değerlendirip sonraki maçı ona göre düşüneceğiz. Barış oyundan çıkarken oraya bir kanat oyuncusu girmesini istemiş olabilir ama ben özellikle Osimhen'i oyuna aldım. 10 dakika oynamasını, sonraki maçta forma giymesini ve bize katkı sağlamasını istedim." ifadelerini kullandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe - Antalyaspor / Canlı anlatım
Fenerbahçe - Antalyaspor / Canlı anlatım
Can Holding Başkanı Kemal Can tutuklandı
Can Holding Başkanı Kemal Can tutuklandı
Ahmet Ercan’dan Simav depremi için uyarı
Ahmet Ercan’dan Simav depremi için uyarı
Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü
Güllü elim kazada yaşamını yitirdi! Ölümü sonrası kazancı ise servet değerinde
Güllü elim kazada yaşamını yitirdi! Ölümü sonrası kazancı ise servet değerinde
Trump'tan dikkat çeken Orta Doğu açıklaması! Tarihte ilk kez olacak
Trump'tan dikkat çeken Orta Doğu açıklaması! Tarihte ilk kez olacak
Korkutan “Frankenstein” varyantı kontrolden çıktı!
Korkutan “Frankenstein” varyantı kontrolden çıktı!
Iğdır'da korkunç kaza! Traktör römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Iğdır'da korkunç kaza! Traktör römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
'Ana şok' niteliğinde dedi! Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den deprem açıklaması
'Ana şok' niteliğinde dedi! Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den deprem açıklaması
Sinop'ta korkunç olay! Alzheimer hastası olduğu öğrenilen şahıs ölü bulundu...
Sinop'ta korkunç olay! Alzheimer hastası olduğu öğrenilen şahıs ölü bulundu...
Erdoğan’dan Bülent Bakiler için başsağlığı mesajı
Erdoğan’dan Bülent Bakiler için başsağlığı mesajı
Kabine yarın Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki başlıklar
Kabine yarın Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki başlıklar