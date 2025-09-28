Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Victor Osimhen’in durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Liverpool ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Victor Osimhen belirsizliğine son noktayı Okan Buruk koydu.

Corendon Alanyaspor maçı sonrası Nijerya basınından All Nigeria Soccer'a konuşan Buruk, "Onu on dakika oynatmak istedik. Acıyı hissetmesini istedik. Bazen acı oluyor ve bu acıyla oynamak önemli. Fiziksel olarak henüz %100 hazır değil. Milli takımdan döndüğünden beri takımla bir antrenman yapmadı. Perşembe günü bizimle kısa süreli çalıştı."

Liverpool maçı hakkında konuşan Türk teknik adam, "Ağrısını ve fiziksel durumunu değerlendirip sonraki maçı ona göre düşüneceğiz. Barış oyundan çıkarken oraya bir kanat oyuncusu girmesini istemiş olabilir ama ben özellikle Osimhen'i oyuna aldım. 10 dakika oynamasını, sonraki maçta forma giymesini ve bize katkı sağlamasını istedim." ifadelerini kullandı.