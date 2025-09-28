Mansur Yavaş’tan konser açıklaması: Ödenen paralar incelensin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konser harcamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavaş, ödenen paraların incelenmesini isteyerek, önceki Tarkan konseriyle kıyaslama yapıldığını belirtti ve Ankara’nın 24 ilçesinde toplam 904 konser ve etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konser harcamalarına ilişkin açıklamada bulundu.

''ÖDENEN PARALAR İNCELENSİN''

ABB Başkanı Yavaş yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

''Tamam, tüm bu konserler incelensin, tüm bu veriler, rakamlar sahne kurulumları. Ödenen paralar incelensin. Bizim söz konusu konserlerimizden önce Ebru Gündeş konserinden hemen önce aynı yerde Tarkan konseri oldu. Bu konseri bir içecek şirketi yaptı. Tarkan konserine lütfen baksınlar, sahne kurulu ödenen paralara baksınlar. Eğer bizim rakamlarımız bunların çok çok üstündeyse o zaman ne istelerse yapsınlar. Biz emsal gösteriyoruz. Ankara’nın 24 ilçesinde 904 konser ve etkinlik yapıldı''

‘‘94 MİLYON TL BİR KONSERE ÖDENMEDİ’’

‘‘Cumhuriyetin 100. Yılında Candan Erçetin'le birlikte 84 milyon ödendi. Candan Erçetin’le birlikte 8 tane konser var. Teknik bir seferde kuruluyor. 8‘i birden oradan hizmet alıyor. Toplam 94 milyon TL’’