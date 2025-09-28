Fenerbahçe, Antalyaspor engelini 2 golle geçti

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini 65. dakikada penaltıdan Talisca ve 90+2’de Szymanski kaydederken, Fenerbahçe 2 maç aradan sonra galip gelmiş oldu.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı.
Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 65'te penaltıdan Talisca ve 90+2'de Szymanski kaydetti.
Fenerbahçe, Süper Lig'de 2 maç aradan sonra kazanmış oldu.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 15'e yükseltti. Antalyaspor ise 10 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.
Antalyaspor ise evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Fenerbahçe 2 - 0 Antalyaspor
90'Maç sona erdi.
90'GOL! Oyuna sonradan giren Szymanski, karambolde topla buluşup topu boş ağlara gönderdi ve takımını 2-0 öne geçirdi.
67'Golden hemen sonra Nelson Semedo sağ kanattan hızla köşeye inerek topu içeri ortaladı. En Nesyri'nin kafa vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı.
65'GOL! Anderson Talisca beyaz noktadan topu filelere gönderdi. Fenerbahçe 1-0 önde.
62'Archie Brown ceza sahasına girerken başına aldığı müdahale sonucu yere düştü. Hakem Ali Yılmaz beyaz noktayı gösterdi.
46'Hakem Ali Yılmaz düdüğü çaldı ve müsabakada ikinci yarı başladı.
45'Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
45'Karşılaşmada ilk yarının son bölümüne üç dakika süre ilave edildi.
45'İsmail Yüksek'in ceza sahası yayı üzerindeki şutu auta çıktı.
42'Antalyaspor gole çok yaklaştı! Hasan Yakub'un ceza sahasına taşıdığı topta Storm müsait pozisyonda kaleci Ederson'u geçemedi.
31'Antalyaspor'da oyuncular ceza sahasından çıkarken hata yaptı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Marco Asensio net gol fırsatından faydalanamadı.
26'Uzak mesafeden kullanılan serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu'nun şutu kalecide kaldı.
19'Fenerbahçe'de Dorgeles Nene, En Nesyri'nin duvar pasıyla hızla Antalyaspor ceza sahasına girdi. Sağ köşeden kaleye bir şut da yolladı. Kaleci Julian hata yapmadı.
16'Bu kez sağ kanatta topu kazanan En Nesyri topu içeri ortaladı. Antalyaspor savunması kademedeydi.
12'Archie Brown ceza sahasına sert bir orta gönderdi. Ön direkte Soner Dikmen topu kornere yolladı.
10'Karşılaşmanın ilk 10 dakikalık bölümü golsüz beraberlikle tamamlandı.
6'Anderson Talisca'nın ceza yayından vurduğu şutta kaleci Julian, topun kontrolünü sağladı.
5'Archie Brown sol kanattan ilerledi. Orta hazırlığındaydı. Top Antalyaspor futbolcusu Bünyamin'den döndü. Oyun Fenerbahçe'nin taç atışıyla devam ediyor.
3'Fenerbahçe, Antalyaspor yarı sahasında baskıyı kurmuş durumda. Konuk takım yarı alanı geçmekte zorluk yaşıyor.
1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.
Fenerbahçe - Antalyaspor ilk 11'ler
Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie, İsmail, Asensio, Talisca, Nene, Kerem, En-Nesyri
Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin, Gianetti, Georgiy, Kenneth, Soner, Yakub, Safuri, Abdulkadir, Storm, Van De Streek