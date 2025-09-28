BIST 11.378
Başakşehir’den MHK’ye çağrı: Derhal görevden alınmalı

Başakşehir, deplasmanda oynadığı Konyaspor maçının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, MHK'nin hakem atamalarını eleştirerek Ferhat Gündoğdu yönetimindeki kurulun derhal görevden alınması gerektiğini söyledi.

Başakşehir, deplasmanda oynadıkları Konyaspor maçının ardından yaptığı paylaşımda, "Ferhat Gündoğdu MHK'si, bu liyakatsizlik ve tutarsızlıkları ile derhal Türk futboluna daha fazla zarar vermeden görevden alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından 'Türk Futbolu bu MHK ile devam edemez' başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde MHK'nin maçın hakemi olarak Oğuzhan Çakır'ı atamasını şaşkınlıkla karşıladık.

Zira sezon başında sakatlık yaşayan hakem Oğuzhan Çakır, Süper Lig'de bu sezon ilk görevini geçtiğimiz haftadaki Kasımpaşa-Fenerbahçe müsabakasında aldı.
Çakır'ın, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün seçim gününde yani zorluk seviyesi çok zor bir maç ile sezona başlaması, iş bilmez MHK'nin kulüpleri ve kendi kurumunu ne kadar zor durumda bıraktığını ortaya koymuştur.

Hakem Oğuzhan Çakır bugünkü maçta da hiç hazır bir görüntü vermezken, hataları ile bariz şekilde karşılaşmamızın sonucuna etki etmiştir.

Bu kadar evrensel bir hakemlik yönetimi doğrusunu bile okuyamayan Ferhat Gündoğdu MHK'si, bu liyakatsizlik ve tutarsızlıkları ile derhal Türk futboluna daha fazla zarar vermeden görevden alınmalıdır."

