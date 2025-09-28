BIST 11.107
Kasımpaşa, 3 puanı son dakikada kurtardı

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Maçı 2-1 kazanan Kasımpaşa, Habib Gueye’nin 35. dakikadaki golüyle öne geçti, ev sahibi ekip Giannis Papanikolaou ile 60. dakikada eşitliği sağladı ancak 90+3’te Mortadha Ben Ouanes’in golüyle maç sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadeleyi konuk ekip 2-1'lik sonuçla mağlup etti.

Konuk ekip 35. dakikada Habib Gueye ile öne geçti. Mücadelenin 2. yarısında baskısını artıran ev sahibi ekip 60. dakikada Giannis Papanikolaou ile skoru dengeledi. Karşılaşmada son sözü 90+3 Mortadha Ben Ouanes söyledi.

Kasımpaşa puanını 8 yaparken Çaykur Rizespor 5 puanda kaldı.

