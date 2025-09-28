BIST 11.378
Konyaspor evinde galibiyeti kaptı

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında RAMS Başakşehir’i 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin 55. dakikada farkı 1’e indirmesinin ardından Shomurodov, 69. ve 82. dakikalarda fırsatlar bulsa da gol atamadı ve maç Konyaspor’un galibiyetiyle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

55. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Orta alanda topla buluşan Crespo'nun pasında topla buluşan Shomurodov'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

69. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Crespo'nun pasında topa gelişine vuran Shomurodov'un şutu yandan dışarıya çıktı.

82. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Shomurudov'un şutu yandan dışarıya gitti.

Karşılaşma, yeşil-beyazlıların 2-1 galibiyetiyle tamamlandı.

