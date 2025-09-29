BIST 11.107
Hatay'da otomobil kaldırımda yayaların arasına kaldı: 3 ölü 3 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen yayalara çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 RS 018 plakalı otomobil, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde, kaldırımda yürüyenlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri yayalardan 3'ünün hayatını kaybettiğini belirledi.


Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

