Berivan Aymaz Köln’de seçimi kaybetti

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yapılan yerel seçimlerin ikinci turunda, Köln Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan Türkiye kökenli aday Berivan Aymaz, SPD adayı Torsten Burmester karşısında seçimi kaybetti. Resmi olmayan sonuçlara göre Burmester yüzde 53,5 oyla kazanırken, Aymaz yüzde 46,3'te kaldı. İlk turda birinci çıkan Aymaz, seçilseydi Almanya’da nüfusu bir milyonu aşan bir kentin ilk Türkiye kökenli belediye başkanı olacaktı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde 14 Eylül'de yapılan yerel seçimlerde oy oranı yüzde 50'yi bulamayan adaylar arasında 28 Eylül Pazar günü seçimlerin ikinci turu yapıldı.

Saat 18.00'de sona eren seçimlerin ardından oy sayma işlemlerine geçildi.

Seçimde gözler eyaletin en büyük kenti olan Köln'de belediye başkanlığı için yarışan Türkiye kökenli aday Berivan Aymaz'ın üzerindeydi.

Ancak Aymaz, Sosyal Demokrat Partili (SPD) rakibi Torsten Burmester karşısında ikinci turda başarılı olamadı. Köln Büyükşehir Belediye Başkanlığını, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 53,5 oy oranıyla Burmester kazanırken Aymaz yüzde 46,3 oranında oy aldı.

Aymaz, iki hafta önce yapılan ilk tur seçimde oyların yüzde 28,12'sini alarak seçimi birinci tamamlamıştı. Burmester ise ilk turda oyların yüzde 21,33'ünü alabilmişti. Ancak ikinci turda Hrıstiyan Demokrat Parti'nin (CDU) de Sosyal Demokrat Parti'yi desteklemesi, Burmester'in oylarını artırıp kazanmasında belirleyici oldu.

2017'den bu yana KRV eyaletinde Yeşiller milletvekili olarak görev yapan ve halihazırda parlamento başkanvekilliği görevini sürdüren Aymaz seçilseydi, Almanya'da nüfusu bir milyonu aşan bir kentin ilk Türkiye kökenli belediye başkanı unvanını alacaktı.