İsmail Saymaz duyurdu: Tunceli’de Recai Hazar görevini bıraktı

Gazeteci İsmail Saymaz, AK Parti’de Tunceli İl Başkanı’nın ardından Merkez İlçe Başkanı Recai Hazar’ın da istifasının alındığını duyurdu.

AK Parti’de istifa depremi devam ediyor. İzmir teşkilatında 5 ilçe başkanının istifasının ardından benzer bir haber de Tunceli'den geldi.

AK Parti’de istifa dalgası 18–20 Eylül tarihleri arasında Muğla, Niğde, Bitlis, İzmir, Çanakkale, Adıyaman, Ordu ve Elazığ’da il başkanlarının görevlerinden ayrılmasıyla başlamıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Tunceli İl Başkanı’nın ardından Merkez İlçe Başkanı Recai Hazar’ın da istifasının alındığını, kentte iki ilçe başkanının daha görevi bırakmasının beklendiğini duyurdu.