BIST 11.378
DOLAR 41,57
EURO 48,58
ALTIN 5.008,48
HABER /  POLİTİKA

İsmail Saymaz duyurdu: Tunceli’de Recai Hazar görevini bıraktı

İsmail Saymaz duyurdu: Tunceli’de Recai Hazar görevini bıraktı

Gazeteci İsmail Saymaz, AK Parti’de Tunceli İl Başkanı’nın ardından Merkez İlçe Başkanı Recai Hazar’ın da istifasının alındığını duyurdu.

Abone ol

Gazeteci İsmail Saymaz, AK Parti'de Tunceli İl Başkanı’nın ardından Merkez İlçe Başkanı Recai Hazar’ın da istifasının alındığını duyurdu.

AK Parti’de istifa depremi devam ediyor. İzmir teşkilatında 5 ilçe başkanının istifasının ardından benzer bir haber de Tunceli'den geldi.

AK Parti’de istifa dalgası 18–20 Eylül tarihleri arasında Muğla, Niğde, Bitlis, İzmir, Çanakkale, Adıyaman, Ordu ve Elazığ’da il başkanlarının görevlerinden ayrılmasıyla başlamıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Tunceli İl Başkanı’nın ardından Merkez İlçe Başkanı Recai Hazar’ın da istifasının alındığını, kentte iki ilçe başkanının daha görevi bırakmasının beklendiğini duyurdu.

İlgili Haberler
AK Parti’de istifa dalgası ilçelere sıçradı: 5 ilçe başkanı birden ayrıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Berivan Aymaz Köln’de seçimi kaybetti
Berivan Aymaz Köln’de seçimi kaybetti
Melih Gökçek'ten 'Gong' açıklaması: Ücretini ATO ödedi
Melih Gökçek'ten 'Gong' açıklaması: Ücretini ATO ödedi
Mansur Yavaş’tan konser açıklaması: Ödenen paralar incelensin
Mansur Yavaş’tan konser açıklaması: Ödenen paralar incelensin
Fenerbahçe, Antalyaspor engelini 2 golle geçti
Fenerbahçe, Antalyaspor engelini 2 golle geçti
Konyaspor evinde galibiyeti kaptı
Konyaspor evinde galibiyeti kaptı
Kasımpaşa, 3 puanı son dakikada kurtardıs
Kasımpaşa, 3 puanı son dakikada kurtardıs
Başakşehir’den MHK’ye çağrı: Derhal görevden alınmalı
Başakşehir’den MHK’ye çağrı: Derhal görevden alınmalı
DEAŞ operasyonu! Ali Yerlikaya duyurdu: O failler yakalandı
DEAŞ operasyonu! Ali Yerlikaya duyurdu: O failler yakalandı
CNN Türk'te Hande Fırat - Melik Yiğitel kavgası: Şov yapma pişman olursun
CNN Türk'te Hande Fırat - Melik Yiğitel kavgası: Şov yapma pişman olursun
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Kütahya'da bir deprem daha! Kandilli duyurdu
Kütahya'da bir deprem daha! Kandilli duyurdu
Milli sporcudan dünya rekoru ve altın madalya!
Milli sporcudan dünya rekoru ve altın madalya!