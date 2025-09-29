BIST 11.107
İsrail basını Gazze'ye giden Sumud Filosu'yla ilgili gelişmeyi yazdı

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan ve Akdeniz'deki seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'na müdahale için hazırlandığını öne sürdü.

Filonun Gazze Şeridi'ne 4 gün içinde ulaşacağını aktaran KAN, İsrail güçlerinin filoyu kontrol altına alma girişiminde bulunacağını belirtti.

Haberde, İsrail ordusunun donanma komandoları birimi Şayetet'in, son günlerde açık denizde gemilere müdahale tatbikatları gerçekleştirdiği, tatbikatın katılımcılara verilebilecek zararı en aza indirmek için yapıldığı iddia edildi.

İsrail'den Kıbrıs ya da Vatikan önerisi

KAN, İsrail’in son günlerde filo organizatörlerine insani yardımların Aşkelon Limanı, Kıbrıs ya da Vatikan üzerinden ulaştırılmasını teklif ettiğini ancak bu teklifin organizatörler tarafından reddedildiğini öne sürdü. Kanala göre Tel Aviv, bu durumu organize bir provokasyon olarak değerlendiriyor.

Tıbbi yardım malzemeleri götürüyorlar

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

