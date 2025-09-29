BIST 11.107
Sadettin Saran: Tekmeye kafa ile giren bir takım olacağız dedim bugün gördünüz

Fenerbahçe konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 yenerek nefes aldı. Takımın motivasyonunun değişimine dikkati çeken Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran "Seçim zamanında sizlere hep dedim ki 'Tekmeye kafa ile giren bir takım olacağız' dedim. Bugün Nene'yi gördünüz. Bugün motivasyon farkını gördünüz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Chobani Stadı'nda konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertlilerde başkan Saran, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Müsabakaların sonunda çok konuşan bir başkan olmayacağını ve ilk maç sebebiyle açıklama yaptığını dile getiren Saran, "Ben normalde maçlardan sonra konuşan bir başkan olmayacağım. Bugün ilk maçım diye konuşuyorum. Fakat şunu hatırlatayım. Seçim zamanında sizlere hep dedim ki 'Tekmeye kafa ile giren bir takım olacağız' dedim. Bugün Nene'yi gördünüz. Bugün motivasyon farkını gördünüz." ifadelerini kullandı.

"Çünkü kenetlenmezsek şampiyon olamayız"

Engelleri birer birer aşacaklarını dile getiren Saran, şunları kaydetti:

"Bu takımda her gün sevgi artacak, öz güven artacak. Hep 'birlik beraberlik' dedim seçim zamanı. Öylesine söylemiyordum. Bunu taraftarımızdan da bekliyoruz. Çünkü kenetlenmezsek şampiyon olamayız. Her geçen gün daha iyi takım göreceğiz. Oyuncularla sürekli görüşüp konuşuyorum. Motivasyonu, aile olduğumuzu, kaybetsek bile bütün eforunuzu harcarsanız, kafaya tekme ile girerseniz ben üzülmeyeceğim dedim. Lütfen varınızı yoğunuzu verin dedim. Farkı gördük daha da göreceğimize inanıyorum."

