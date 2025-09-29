BIST 11.107
DOLAR 41,58
EURO 48,80
ALTIN 5.100,15
HABER /  GÜNCEL

Manisa'da kamyonet ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 5 ölü 6 yaralı

Manisa'da kamyonet ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 5 ölü 6 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Abone ol

Ankara-İzmir kara yolunun Salihli ilçesi Caferbey Mahallesi yakınlarında, sürücüsü henüz tespit edilmeyen 35 BLC 88 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Mert Gülderen (41) idaresindeki 45 AVV 432 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ikiye bölünen otomobilde bulunan Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve Kemal Uzunaltın'ın (6) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.

Manisa'da kamyonet ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 5 ölü 6 yaralı - Resim: 0

Kazada yaralananlar Elanur Uzunaltın (4) ile kamyonet sürücüsü Mert Gülderen (41), yolcular Zeynep Burcu Gülderen (35), Deniz Gülderen (68), Eline Gülderen (2) ve Ertuğrul Gülderen (1) ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Elanur Uzunaltın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Napoli'yi yenen Milan, liderliğe yükseldi
Napoli'yi yenen Milan, liderliğe yükseldi
Hamas'tan Gazze planına tepki: Tony Blair şeytanın kardeşi
Hamas'tan Gazze planına tepki: Tony Blair şeytanın kardeşi
İsrail basını Gazze'ye giden Sumud Filosu'yla ilgili gelişmeyi yazdı
İsrail basını Gazze'ye giden Sumud Filosu'yla ilgili gelişmeyi yazdı
Hatay'da otomobil kaldırımda yayaların arasına kaldı: 3 ölü 3 yaralı
Hatay'da otomobil kaldırımda yayaların arasına kaldı: 3 ölü 3 yaralı
İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Memişoğlu duyurdu: Sağlık Bakanlığı 18 bin yeni personel alacak
Bakan Memişoğlu duyurdu: Sağlık Bakanlığı 18 bin yeni personel alacak
Nejat İşler'e kafa atan muhabir özür diledi
Nejat İşler'e kafa atan muhabir özür diledi
İsmail Saymaz duyurdu: Tunceli’de Recai Hazar görevini bıraktı
İsmail Saymaz duyurdu: Tunceli’de Recai Hazar görevini bıraktı
Berivan Aymaz Köln’de seçimi kaybetti
Berivan Aymaz Köln’de seçimi kaybetti
Melih Gökçek'ten 'Gong' açıklaması: Ücretini ATO ödedi
Melih Gökçek'ten 'Gong' açıklaması: Ücretini ATO ödedi
Mansur Yavaş’tan konser açıklaması: Ödenen paralar incelensin
Mansur Yavaş’tan konser açıklaması: Ödenen paralar incelensin