Türkiye'nin sessiz salgını! Dünya Kalp Günü’nde önemli uyarı

Kalp ve damar hastalıkları hem Türkiye'de hem de dünyada ölümlerin bir numaralı sebebi. Ancak uzmanlara göre bu ölümlerin büyük bir kısmı önlenebilir. Bu önemli gerçeğe dikkat çekmek isteyen Medipol Sağlık Grubu, Dünya Kalp Günü'nde Rumeli Hisarı’nda “Kalbin İçin Adım At” temalı bir yürüyüş düzenledi. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan ise sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla kalbi korumanın mümkün olduğunu vurguladı.

Abone ol

Kalp damar sağlığı, modern yaşamın en kritik gündemlerinden biri haline geldi. Kalp sağlığı, yaşam kalitesinin ve uzun ömrün anahtarı olarak öne çıkıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan Dünya Kalp Günü’nde önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Okuyan, kalp damar hastalıklarının hem dünyada hem de Türkiye’de ölümlerin en önemli nedeni olduğunu vurgulayarak, bu ölümlerin büyük kısmının basit yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebileceğini belirtti. Öte yandan sağlık personeli ve doktorlar, bu önemli konuda farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Kalp Günü kapsamında “Kalbin İçin Adım At” temalı sağlık yürüyüşü düzenledi.

KALP DAMAR HASTALIKLARI ÖLÜMLERİN BAŞLICA NEDENİ

Kalp damar hastalıklarının hem küresel hem de ulusal ölçekte ciddi bir sağlık tehdidi oluşturduğunu vurgulayan Prof. Dr. Okuyan, “Tüm dünyada ölümlerin bir numaralı sebebi kalp damar sistemi hastalıkları. Türkiye’de de durum farklı değil; kalp krizleri, kalp yetmezliği, inme ve felce bağlı ölümler bu tabloyu oluşturuyor. Burada farkındalık yaratmamız gereken nokta şu: Bu ölümlerin çok önemli bir kısmı aslında önlenebilir. Önleyebilirsek ölüm sayıları ciddi oranda azalacaktır” dedi.

SAĞLIKLI YAŞAM EN GÜÇLÜ KALKAN

Kalp hastalıklarının önlenmesi için bireysel ve toplumsal düzeyde alınabilecek birçok tedbir olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Okuyan, “En basitinden kilo kontrolü, sigarayı bırakmak, düzenli egzersiz yapmak, hareketli bir yaşam tarzına geçmek çok değerli. Ayrıca dengeli beslenmeli, aşırı yağlı yiyeceklerden kaçınmalı, diyabet varsa kontrol altında tutulmalı. Bunların hepsi kalp sağlığı için kritik adımlar” diye konuştu.

YÜKSEK TANSİYON KRİTİK BİR RİSK FAKTÖRÜ

Özellikle hipertansiyonun toplumda yaygın bir sorun olduğuna dikkat çekerek Prof. Dr. Okuyan, “Yüksek tansiyonu çok önemsiyorum. Yaş ilerledikçe sıklığı artıyor. Sokakta çevirdiğiniz her beş kişiden birinde tansiyon yüksek çıkabilir. 60 yaşın üstüne geldiğinizde ise her iki kişiden birinde hipertansiyon vardır. Bu kadar yaygın bir sorunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Gençler bile ‘bana bir şey olmaz’ dememeli, mutlaka ara ara tansiyon kontrollerini yaptırmalı” diye belirtti.

SİGARA VE AİLE ÖYKÜSÜ EN ÖNEMLİ RİSKLER

Sigaranın en güçlü risk faktörlerinden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Okuyan, “Sigara kullanıyorsak mutlaka bırakmalıyız. Ayrıca ailesinde erken yaşta kalp krizi veya kalp hastalığı öyküsü olan kişiler çok daha dikkatli olmalı, düzenli kontrollerini ihmal etmemeli” dedi.

“YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİYLE KALP SAĞLIĞIMIZI KORUYABİLİRİZ”

Dünya Kalp Günü’nün farkındalık için büyük bir fırsat olduğunu belirten Prof. Dr. Okuyan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kalp damar hastalıklarının çok büyük bölümü basit yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebilir. Kilo vermek, sigarayı bırakmak, tansiyonu kontrol altında tutmak ve düzenli hareket etmek kalbimizi korumak için en etkili yöntemlerdir. Kalbimizi koruyarak hem yaşam kalitemizi yükseltir hem de ömrümüzü uzatabiliriz.”

KALP SAĞLIĞINA YÜRÜYÜŞ DOPİNGİ

Öte yandan Medipol Sağlık Grubu, Dünya Kalp Günü kapsamında kalp ve damar sağlığının önemine dikkat çekmek için Rumeli Hisarı’nda “Kalbin İçin Adım At” temalı anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde sağlık çalışanları ve doktorların katılımıyla başlayan etkinlik, sakatlanmaları önlemek için yapılan ısınma hareketleriyle start aldı. Ardından katılımcılar tempolu yürüyüşe geçerek belirlenen parkuru birlikte tamamladı. Etkinlik boyunca hem kalp sağlığını korumada düzenli fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı hem de sağlıklı yaşam alışkanlıklarının günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi gerektiği hatırlatıldı.