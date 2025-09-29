BIST 11.107
Bakan Şimşek paylaştı! O il artık büyükşehir oluyor...

Bakan Şimşek, katıldığı programda tarih vererek bir şehrin daha büyükşehir statüsüne kavuşacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman temasları kapsamında Sason ilçesinde restorasyon çalışmaları başlatılan tarihi Meryem Ana Kilisesi’nde düzenlenen “ilk taş bırakma” törenine katıldı. Mereto Dağı eteklerindeki bu sembolik etkinlikte konuşan Şimşek, Batman’ın son yıllarda gösterdiği gelişime dikkat çekti.

BATMAN'IN NE ZAMAN BÜYÜKŞEHİR OLACAĞINI AÇIKLADI

Batman’ın Türkiye genelindeki başarı sıralamasında hızlı bir yükseliş kaydettiğini vurgulayan Bakan Şimşek, raylı sistemin hızlı bir şekilde programa alındığını ve hayata geçirilmesinin Batman’ın hava kalitesine olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi. Çalışanlar ve vatandaşlar için ulaşımı kolaylaştıracak bu adımın, kentin yaşam kalitesini artıracağını belirtti.

BÜYÜKŞEHİR OLMA POTONSİYELİ TAŞIYAN İLLER SIRADA BEKLİYOR 

Türkiye'de büyükşehir sayısının artması sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Mevcut yasal düzenlemeye göre büyükşehir statüsü için gereken temel kriter, 750 bin nüfus sınırının aşılması. Bu çerçevede nüfusu bu eşikte bulunan bazı iller, büyükşehir olmaya en yakın adaylar arasında gösteriliyor.

İşte büyükşehir adayı illerden bazıları:

Batman – Nüfusu 654 bin civarında. Hızlı büyüyen iller arasında yer alıyor. 7-10 yıl içinde 750 bini aşması öngörülüyor.

Aksaray – Yaklaşık 430 bin nüfusa sahip. Özellikle sanayi yatırımlarıyla öne çıkıyor.

Yozgat – Gelişen ulaşım ve tarım altyapısıyla dikkat çekiyor.

Karaman – Sanayi ve lojistik merkez olma potansiyeli taşıyor.

Çorum – Ekonomik çeşitlilik ve göç dinamikleri ile öne çıkıyor.

Kütahya – Üniversite, sanayi ve kültürel mirasıyla büyükşehir adayı olarak değerlendiriliyor.

