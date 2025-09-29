Kılıçdaroğlu'ndan "Butlan çıkarsa geri dönerim" haberine yanıt

CHP'nin kurultay iptali davasında mahkemenin mutlak butlan kararı vermesi halinde Kılıçdaroğlu'nun tavrı ne olacak? Kendisiyle ilgili haber ve eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bu sıkıntılı süreci dışardan bir kayyuma bırakmadan parti içinde el ele aşarız" dedi.

Kurultay davasıyla ilgili bu kez Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar değil bizzat Kılıçdaroğlu'nun kendisi konuştu.

Gazeteci Faruk Bildirici, konuya ilişkin kulis haberlere değinmiş, Kılıçdaroğlu'nun konuşmamasının belirsizliğe yol açtığını yazmıştı.

Bildirici, Kılıçdaroğlu'nun kendisine gönderdiği yanıtı yazısında paylaştı:

“24 Haziran 2025 tarihli Sözcü Gazetesi: Kılıçdaroğlu ‘Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur konuşuruz.’

Sayın Bildirici, düşüncelerimi öğrenmek ve tarafsız bir şekilde kamuoyuna aktarmak için soru yönelten gazetecilere mümkün olduğunca cevap veriyorum.

Haziran ayında açıkladığım ve haberi yapan gazetenin 8 sütunluk manşetinde yer alan,

bilgimin, fikrimin ve dahlimin olmadığı bir süreç ile ilgili soruya cevaben “Partimizi kayyuma bırakamayız” sözünden kasıt;

‘Kamuoyunda konuşulan şekliyle bir sonuçla karşı karşıya kalırsak, önceki dönem Genel Başkanlarımız, partimizin yetkili organları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek ortak akla başvurur ve bu sıkıntılı süreci dışardan bir kayyuma bırakmadan parti içinde el ele aşarız’ idi.

Yapıcı ve iyi niyetli bütün eleştiriler için sizin şahsınızda herkese teşekkür ederim.”

"İfadelerin kendisine ait olduğunu kabul ediyor"

Açıklamayı değerlendiren Bildirici, "Anlaşılan Kılıçdaroğlu, haberdeki o ifadelerin kendisine ait olduğunu kabul ediyor ve halen de aynı görüşte. Artık mahkemenin “mutlak butlan” kararı vermesi durumunda Kılıçdaroğlu’nun yapacakları konusunda birinci elden bilgi sahibiyiz." ifadelerine yer vedi.