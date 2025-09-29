BIST 11.107
DOLAR 41,58
EURO 48,80
ALTIN 5.100,15
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Düğün salonunda ikram edildi 21 kişiyi zehirledi! İl sağlık müdürlüğünden açıklama geldi

Düğün salonunda ikram edildi 21 kişiyi zehirledi! İl sağlık müdürlüğünden açıklama geldi

Kütahya'da düğün salonunda ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 21 kişi hastanelere başvurdu.

Abone ol

Kentteki bir düğün törenine katılan 21 kişi, salonda ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlandı.

Bu kişiler, bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi acil servislerine başvurdu.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı hastaların genel durumlarının iyi olduğu ve takiplerinin sürdüğü belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
120 Yıldır sektördeydi! Dev firma iflasını duyurdu...
120 Yıldır sektördeydi! Dev firma iflasını duyurdu...
Kılıçdaroğlu'ndan "Butlan çıkarsa geri dönerim" haberine yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan "Butlan çıkarsa geri dönerim" haberine yanıt
Simav'da 17 saatte 234 artçı deprem
Simav'da 17 saatte 234 artçı deprem
Şimşek bir ilimizi işaret edip tarih verdi: Muhtemelen büyükşehir olacak
Şimşek bir ilimizi işaret edip tarih verdi: Muhtemelen büyükşehir olacak
Banka IBAN değişikliğini duyurmuştu! Para transferi yapılamayınca...
Banka IBAN değişikliğini duyurmuştu! Para transferi yapılamayınca...
En riskli 3 noktayı sıraladı! Bölgede gömülü fay mı var? Kütahya detayı
En riskli 3 noktayı sıraladı! Bölgede gömülü fay mı var? Kütahya detayı
Masada 4 kritik başlık var! Kabine Toplantısı için gözler Beştepe'de
Masada 4 kritik başlık var! Kabine Toplantısı için gözler Beştepe'de
Hem yağış hem haftanın ilk iş günü! İstanbul'da trafik felç harita kıpkırmızı oldu
Hem yağış hem haftanın ilk iş günü! İstanbul'da trafik felç harita kıpkırmızı oldu
Sadettin Saran: Tekmeye kafa ile giren bir takım olacağız dedim bugün gördünüz
Sadettin Saran: Tekmeye kafa ile giren bir takım olacağız dedim bugün gördünüz
Vatandaşa bela olan şebeke çökertildi! Şok eden 5 milyar detayı
Vatandaşa bela olan şebeke çökertildi! Şok eden 5 milyar detayı
Memişoğlu'nun gece yarısı paylaşımı gündem olmuştu! Sebebi ortaya çıktı
Memişoğlu'nun gece yarısı paylaşımı gündem olmuştu! Sebebi ortaya çıktı
Türkiye'nin sessiz salgını! Dünya Kalp Günü’nde önemli uyarı
Türkiye'nin sessiz salgını! Dünya Kalp Günü’nde önemli uyarı