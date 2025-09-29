Düğün salonunda ikram edildi 21 kişiyi zehirledi! İl sağlık müdürlüğünden açıklama geldi

Kütahya'da düğün salonunda ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 21 kişi hastanelere başvurdu.

Kentteki bir düğün törenine katılan 21 kişi, salonda ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlandı.

Bu kişiler, bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi acil servislerine başvurdu.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı hastaların genel durumlarının iyi olduğu ve takiplerinin sürdüğü belirtildi.