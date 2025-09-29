BIST 11.107
DOLAR 41,58
EURO 48,80
ALTIN 5.100,15
HABER /  DÜNYA

Milyoner patron 'cinsel işkence' suçlamasıyla gözaltına alındı! Lüks dairesinde ses yalıtımlı odada...

Milyoner patron 'cinsel işkence' suçlamasıyla gözaltına alındı! Lüks dairesinde ses yalıtımlı odada...

ABD'li ünlü milyarder George Soros'un yakın arkadaşı ve emekli finansçı Howard Rubin, onlarca kadını seks amaçlı insan kaçakçılığına maruz bıraktığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Rubin'in New York'taki lüks dairesinde kurduğu ve mahkeme belgelerinde "Zindan" olarak tanımlanan ses yalıtımlı odada kadınların cinsel ve fiziksel saldırıya uğradıkları öne sürüldü.

Abone ol

Brooklyn Federal Mahkemesi'nde açıklanan iddianameye göre Rubin ile eski asistanı Jennifer Powers, 2009-2019 yılları arasında onlarca kadını tuzağa düşürerek istismar etti. Kadınlar arasında eski Playboy modellerinin de olduğu belirtildi.

MİLYON DOLARLIK İSTİSMAR AĞI
The Guardian'daki habere göre savcılar, Rubin ve Powers'ın kadınları New York'a uçmaları için ikna ettiğini, para karşılığında Rubin'le cinsel ilişkiye zorlandıklarını belirtti. İkili, özellikle maddi sıkıntı yaşayan, bağımlılık sorunu olan veya geçmişte cinsel istismara uğramış kadınları hedef aldı. Kadınların uyuşturucu ve alkol kullanmaya teşvik edildiği, çoğu zaman rızalarının ötesinde şiddetli eylemlere maruz bırakıldıkları kaydedildi.

Mahkeme belgelerine göre kadınlar ciddi fiziksel acılar yaşadı; psikolojik travmalar ve hatta tıbbi tedavi gerektiren yaralanmalar ortaya çıktı. Savcılar, Rubin'in 1 milyon dolardan fazla para harcayarak kadınları seks ticareti amaçlı ağına dahil ettiğini aktardı.

'ZİNDAN'DA SİSTEMATİK DÜZEN KURMUŞ
2011'den sonra buluşmalar, Rubin'in Central Park yakınlarındaki iki odalı çatı katında gerçekleşti. Burada kırmızıya boyalı, ses geçirmeyen ve çeşitli BDSM ekipmanlarıyla donatılmış 'Zindan' adlı özel oda kullanıldı.

Savcılara göre Powers, bu odanın bakımını yaptı, ekipmanları yeniledi, kadınların uçuşlarını organize etti ve şikayetleri bastırmakla ilgilendi. Kadınlardan, gizlilik sözleşmeleri imzalatılarak uyuşturucu veya alkol etkisinde olmadıklarını beyan etmeleri istendi.

AĞIR HAPİS CEZASI İHTİMALİ VAR
Dosyaya giren belgelere göre Rubin, 2012'den itibaren Powers ve ailesinin tüm yaşam masraflarını üstlendi. Manhattan'daki evin kirası, çocuklarının özel okul ücretleri ve Texas'a taşındıktan sonra evin peşinatı ile ipotek ödemeleri de Rubin tarafından karşılandı.

Rubin ve Powers, Kasım 2017'de sivil cinsel insan kaçakçılığı davasıyla yargılanmış, jüri ise ikilinin sorumlu olmadığına karar vermişti. Ancak dava halen temyiz sürecinde.

Eğer suçlu bulunurlarsa Rubin ve Powers, en az 15 yıl hapis cezası ve ömür boyu hapis cezasına kadar uzanan ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Şimşek paylaştı! O il artık büyükşehir oluyor...
Bakan Şimşek paylaştı! O il artık büyükşehir oluyor...
Düğün salonunda ikram edildi 21 kişiyi zehirledi! İl sağlık müdürlüğünden açıklama geldi
Düğün salonunda ikram edildi 21 kişiyi zehirledi! İl sağlık müdürlüğünden açıklama geldi
120 Yıldır sektördeydi! Dev firma iflasını duyurdu...
120 Yıldır sektördeydi! Dev firma iflasını duyurdu...
Kılıçdaroğlu'ndan "Butlan çıkarsa geri dönerim" haberine yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan "Butlan çıkarsa geri dönerim" haberine yanıt
Simav'da 17 saatte 234 artçı deprem
Simav'da 17 saatte 234 artçı deprem
Şimşek bir ilimizi işaret edip tarih verdi: Muhtemelen büyükşehir olacak
Şimşek bir ilimizi işaret edip tarih verdi: Muhtemelen büyükşehir olacak
Banka IBAN değişikliğini duyurmuştu! Para transferi yapılamayınca...
Banka IBAN değişikliğini duyurmuştu! Para transferi yapılamayınca...
En riskli 3 noktayı sıraladı! Bölgede gömülü fay mı var? Kütahya detayı
En riskli 3 noktayı sıraladı! Bölgede gömülü fay mı var? Kütahya detayı
Masada 4 kritik başlık var! Kabine Toplantısı için gözler Beştepe'de
Masada 4 kritik başlık var! Kabine Toplantısı için gözler Beştepe'de
Hem yağış hem haftanın ilk iş günü! İstanbul'da trafik felç harita kıpkırmızı oldu
Hem yağış hem haftanın ilk iş günü! İstanbul'da trafik felç harita kıpkırmızı oldu
Sadettin Saran: Tekmeye kafa ile giren bir takım olacağız dedim bugün gördünüz
Sadettin Saran: Tekmeye kafa ile giren bir takım olacağız dedim bugün gördünüz
Vatandaşa bela olan şebeke çökertildi! Şok eden 5 milyar detayı
Vatandaşa bela olan şebeke çökertildi! Şok eden 5 milyar detayı