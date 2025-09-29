ATM'de o tuşa basmayı unutunca binlerce lirası başkasının eline geçti!

İstanbul Avcılar'da bir vatandaş, ATM'den para yatırma işlemi yapttığı sırada onay tuşuna basmayı unuttu. Bu hata, binlerce liranın başkasının eline geçmesine sebep oldu. Olay anı güvenlik kameralarından izlendi, parayı alan kişi tespit edildi.

Abone ol

Avcılar'da ATM'den para yatırmak isteyen bir vatandaş, o hata yüzünden binlerce lirasından oluyordu. O tuşa basmayı unuttu, binlerce lira parası başkasının eline geçti.

İstanbul Avcılar’da yaşanan olay, ATM kullanırken dikkat edilmesi gereken küçük bir ayrıntının ne kadar büyük sorunlara yol açabileceğini gösterdi.

Kirasını yatırmak isteyen Ali Sevim, arkadaşlarıyla birlikte ATM’nin başına geçti. Parayı hazneye yerleştirdi ama işlemi tamamlamak için onay tuşuna basmadı. Birkaç saniye sonra ATM’nin önünden geçen biri, 21 bin TL’yi fark edip alıp gitti.

“ATM’YE PARA YATIRMAYA GİTTİK...”

Kanal D Haber’in aktardığına göre olayın mağdurları yaşadıklarını şöyle anlattı:

"ATM’ye para yatırmaya gittik. 200 lira biz cebimize koyduk, 20 bin 800 TL’yi bankaya bıraktık geldik."

Ancak aslında işlem tamamlanmamıştı. Onay tuşuna basılmadığı için paralar haznede kaldı. O sırada ATM’nin önünden geçen bir kişi, cihazın çıkardığı sesi duydu, baktığında haznede duran parayı gördü ve cebine koyarak uzaklaştı.

Arkadaşlarından biri de yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Koşarak ATM’ye gittiler. Yatıramamışlar. ATM’de unutmuşlar parayı."

UYGULAMADA PARA GÖZÜKMEYİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Arkadaş grubu parayı yatırdığını sanarak evlerine döndü. Fakat mobil uygulamaya girdiklerinde hesaplarında hiçbir para olmadığını fark ettiler. Bunun üzerine hızla ATM’ye koştular. Ancak iş işten geçmişti. Vatandaşlar, "Parayı aldı ATM, 200 TL’sini geri bize iade etti. Ben de 200 TL alıp arkadaşa uzattım. Bana eliyle gel işaretini yapınca ben de sandım onaylandı" diyerek o anları anlattı.

GÜVENLİK KAMERASI SAYESİNDE PARASINI BULDU

21 bin TL’yi kaybeden Ali Sevim ve arkadaşları pes etmedi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek parayı alan kişiyi kısa sürede buldu. Böylece büyük bir kayıptan dönmüş oldular.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Uzmanlar, ATM’de para yatırma ya da çekme işlemi yaparken ekrandaki “işlem tamamlandı” uyarısı görülmeden cihazın başından ayrılmamak gerektiğini hatırlatıyor. Aksi halde benzer mağduriyetlerin yaşanabileceği belirtiliyor.