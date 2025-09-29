İzmir'de çöp aktarma noktasında yangın: Müdahale sürüyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, katı atık toplama merkezine götürülecek çöplerin toplandığı alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından katı atık toplama merkezine aktarılması için Kemalpaşa ilçesi Sekiz Eylül Mahallesi Öteyaka mevkisinde toplanan çöpler, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle çıkan duman ve kötü koku ilçe merkezine kadar ulaştı.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangına müdahale sürüyor.