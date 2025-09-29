BIST 11.152
DOLAR 41,58
EURO 48,73
ALTIN 5.104,09
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de çöp aktarma noktasında yangın: Müdahale sürüyor

İzmir'de çöp aktarma noktasında yangın: Müdahale sürüyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, katı atık toplama merkezine götürülecek çöplerin toplandığı alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.

Abone ol

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından katı atık toplama merkezine aktarılması için Kemalpaşa ilçesi Sekiz Eylül Mahallesi Öteyaka mevkisinde toplanan çöpler, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle çıkan duman ve kötü koku ilçe merkezine kadar ulaştı.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangına müdahale sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Küresel Sumud Filosu Gazze’ye 4 günlük mesafede
Küresel Sumud Filosu Gazze’ye 4 günlük mesafede
İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'ye 140'tan fazla hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'ye 140'tan fazla hava saldırısı düzenledi
TBMM'de hijyen için karekod takip sistemi kuruldu
TBMM'de hijyen için karekod takip sistemi kuruldu
CHP'den flaş 1 Ekim kararı! Özgür Özel canlı yayında duyurdu
CHP'den flaş 1 Ekim kararı! Özgür Özel canlı yayında duyurdu
Aytemiz'den Dünya Kahve Günü'ne özel ikinci kahve hediye
Aytemiz'den Dünya Kahve Günü'ne özel ikinci kahve hediye
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk takımından haftalar sonra büyük başarı!
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk takımından haftalar sonra büyük başarı!
Ciner Holding'ten 12 kişi gözaltına alındı! Sahibi Turgay Ciner şu an nerede?
Ciner Holding'ten 12 kişi gözaltına alındı! Sahibi Turgay Ciner şu an nerede?
ATM'de o tuşa basmayı unutunca binlerce lirası başkasının eline geçti!
ATM'de o tuşa basmayı unutunca binlerce lirası başkasının eline geçti!
Milyoner patron 'cinsel işkence' suçlamasıyla gözaltına alındı! Lüks dairesinde ses yalıtımlı odada...
Milyoner patron 'cinsel işkence' suçlamasıyla gözaltına alındı! Lüks dairesinde ses yalıtımlı odada...
Bakan Şimşek paylaştı! O il artık büyükşehir oluyor...
Bakan Şimşek paylaştı! O il artık büyükşehir oluyor...
Düğün salonunda ikram edildi 21 kişiyi zehirledi! İl sağlık müdürlüğünden açıklama geldi
Düğün salonunda ikram edildi 21 kişiyi zehirledi! İl sağlık müdürlüğünden açıklama geldi
120 Yıldır sektördeydi! Dev firma iflasını duyurdu...
120 Yıldır sektördeydi! Dev firma iflasını duyurdu...