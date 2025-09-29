BIST 11.152
DOLAR 41,58
EURO 48,73
ALTIN 5.104,09
HABER /  GÜNCEL

TBMM'de hijyen için karekod takip sistemi kuruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TBMM'de hijyen için karekod takip sistemi kuruldu

TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışının öncesinde kapsamlı hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi. Temizlik süreçlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek için karekod takip sistemi kuruldu.

Abone ol

İlk olarak TBMM Genel Kurul Salonu, toplantı salonları ve yerleşke içindeki birçok noktada bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

TBMM'deki Genel Kurul ve siyasi partilerin grup toplantı salonlarının tamamında koltuk ve kapı derilerinin bakımları yapıldı, tüm ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin bakımları gerçekleştirildi.

Karekod takip sistemi kuruldu

TBMM'de milletvekili odaları, tuvaletleri ve diğer ortak kullanım alanlarında, temizlik hizmetlerinin daha düzenli yürütülmesi için karekod takip sistemi kuruldu. Her kapıya, Destek Hizmetleri Başkanlığı temizlik kontrol etiketleri üzerinde karekodlar yerleştirildi.

Yeni uygulama kapsamında, temizlik personeli görevini tamamladıktan sonra karekodu mobil cihazı okutarak işlem saatini ve kendi kimliğini sisteme kaydedecek. Ardından kat sorumlusu, yapılan temizliği denetleyerek karekod uygulaması üzerinden kontrol kaydını sisteme işleyecek. Tüm veriler anlık olarak dijital sisteme aktarılarak, idari yönetim tarafından bilgisayar üzerinden takip edilebilecek.

Bunun yanı sıra yerleşke içindeki ve dışındaki binaların yangından korunması için gerekli bakım onarım çalışmaları yapıldı. Ayrıca binalarda bulunan jeneratör sistemlerine yakıt ikmali yapılarak bakımları gerçekleştirildi.

Yerleşkede bulunan tüm kullanım suyu ve yangın suyu depolarının temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. TBMM yerleşkesi girişlerinde bulunan Dikmen ve Çankaya kapılarında peyzaj düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan sağlığın korunması ve hijyenin artırılması amacıyla yeni çöp konteynerleri kullanılmaya başlandı.

TBMM iç bahçesindeki yeşil alanlarda da bakım ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Muhalefet ve iktidar bahçelerinde temizlik ve tadilat çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayrıca TBMM yerleşkesi içerisinde asfaltlama çalışmaları yapıldı. Yerleşke içindeki binaların gerek görülen noktaları, nöbet kulübeleri, pano kutuları ve demir aksamlar boyandı.

Yerleşkedeki iç ve dış mekanlarda aydınlatma sistemlerinin bakım onarımları ile Mozaik Parter Alanı'nda çiçeklendirme ve peyzaj düzenleme yapıldı.​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'den flaş 1 Ekim kararı! Özgür Özel canlı yayında duyurdu
CHP'den flaş 1 Ekim kararı! Özgür Özel canlı yayında duyurdu
Aytemiz'den Dünya Kahve Günü'ne özel ikinci kahve hediye
Aytemiz'den Dünya Kahve Günü'ne özel ikinci kahve hediye
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk takımından haftalar sonra büyük başarı!
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk takımından haftalar sonra büyük başarı!
Ciner Holding'ten 12 kişi gözaltına alındı! Sahibi Turgay Ciner şu an nerede?
Ciner Holding'ten 12 kişi gözaltına alındı! Sahibi Turgay Ciner şu an nerede?
ATM'de o tuşa basmayı unutunca binlerce lirası başkasının eline geçti!
ATM'de o tuşa basmayı unutunca binlerce lirası başkasının eline geçti!
Milyoner patron 'cinsel işkence' suçlamasıyla gözaltına alındı! Lüks dairesinde ses yalıtımlı odada...
Milyoner patron 'cinsel işkence' suçlamasıyla gözaltına alındı! Lüks dairesinde ses yalıtımlı odada...
Bakan Şimşek paylaştı! O il artık büyükşehir oluyor...
Bakan Şimşek paylaştı! O il artık büyükşehir oluyor...
Düğün salonunda ikram edildi 21 kişiyi zehirledi! İl sağlık müdürlüğünden açıklama geldi
Düğün salonunda ikram edildi 21 kişiyi zehirledi! İl sağlık müdürlüğünden açıklama geldi
120 Yıldır sektördeydi! Dev firma iflasını duyurdu...
120 Yıldır sektördeydi! Dev firma iflasını duyurdu...
Kılıçdaroğlu'ndan "Butlan çıkarsa geri dönerim" haberine yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan "Butlan çıkarsa geri dönerim" haberine yanıt
Simav'da 17 saatte 234 artçı deprem
Simav'da 17 saatte 234 artçı deprem
Şimşek bir ilimizi işaret edip tarih verdi: Muhtemelen büyükşehir olacak
Şimşek bir ilimizi işaret edip tarih verdi: Muhtemelen büyükşehir olacak