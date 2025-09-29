Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk takımından haftalar sonra büyük başarı!

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 7. haftasında deplasmanda Rukh Vynnyky'i 4-0 mağlup ederek 35 hafta aradan sonra liderliğe yükseldi.

4 GOLLÜ GALİBİYET GELDİ

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Luca Meirelles, 31. ve 49. dakikalarda Pedrinho ve 90. dakikada Isaque kaydetti.

35 HAFTA SONRA LİDER OLDU

Bu sonuçla birlikte puanını 17'ye çıkaran Shakhtar Donetsk, 35 hafta aradan sonra ligde lider oldu. Rukh Vynnyky, 3 puanla son sırada kaldı. Ligin bir sonraki maçında Shakhtar Donetsk, LNZ Cherkasy'i konuk edecek. Rukh Vynnyky ise Kolos'a konuk olacak.