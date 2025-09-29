BIST 11.138
HABER /  POLİTİKA

CHP'den flaş 1 Ekim kararı! Özgür Özel canlı yayında duyurdu

Yeni yasama yılı, 1 Ekim Çarşamba saat 14.00’te Genel Kurul’da özel oturumla açılacak. CHP lideri Özgür Özel, "Bu sene 1 Ekim’de Meclis salonunda olmayacağız." dedi. Özel, çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı. Bahçeli'nin iddianame açıklamasına yönelik de konuşan Özel, "Açıklaması çok kıymetli. " ifadelerini kullandı.

“İsmail Küçükkaya ile Yenigün" programının ilk konuğu CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Ferdi Zeyrek ile duygusal anılarını anlatan Özel, "Ferdi’yi kaybettik. Ferdi, benim ortak hayal kurabildiğim birisiydi ve ortak hayalleri gerçekleştirdiğim birisiydi. Ondan diyordu: “Abi, güzel anlatıyorsun, bir daha anlat bizim hikayemizi” diye. Bir de, “Batı Kışlayı kent dışında alsaydık, burayı kent ormanı yapsak” diyordu. Şimdi orayı Ferdi Zeyrek Kent Ormanı yapacağız." dedi. 

Zeyrek'in ölümü sonrası çok sayıda kişinin yardım etmek istediğini dile getiren Özel, Ferdi Zeyrek adına bir vakıf kurulacağını, vakfın yöneticinin de Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek'in olacağını belirtti. Özgür Özel "Bu akşam 18.00'de vakfın açılışını gerçekleştiriyoruz.Yoksul ve ihtiyaç sahiplerine vakıf sahip çıkacak." dedi. 

CHP 1 EKİM’DE MECLİS’TE OLACAK MI? 

Geçen sene, 1 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Meclis salonuna gireceği zaman, arkadaşlarımızla konuştuk.  Bu sene 1 Ekim’de Meclis Salonunda olmayacağız. Ama sonrasında tabi Meclis çalışmaları başladığında yine çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

DEVLET BAHÇELİ’NİN İDDİANAME AÇIKLAMASI ÇOK KIYMETLİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partili  belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili ''Haklılar ise beraatleri sağlanmalı, suçlular ise gerekli cezayı almalılardır" demişti.

Bu konu hakkında Özgür Özel, "Ümit ediyorum, en büyük beklentim Ekim ayı içinde iddianamenin çıkmasıdır. Devlet Bahçeli’nin iddianame açıklaması çok kıymetli. Yine MHP’den çeşitli siyasetçiler zaman zaman “Tutuksuz yargılama esastır” diye açıklamalar yapıyorlar." ifadelerini kullandı. 

