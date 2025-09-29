BIST 11.138
DOLAR 41,58
EURO 48,75
ALTIN 5.103,02
HABER /  EKONOMİ

Aytemiz'den Dünya Kahve Günü'ne özel ikinci kahve hediye

Aytemiz'den Dünya Kahve Günü'ne özel ikinci kahve hediye

Aytemiz, Dünya Kahve Günü kapsamında 29 Eylül-3 Ekim tarihlerinde Aytemiz istasyonlarında bir kahve alana bir kahve hediye fırsatı sunuyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dünya Kahve Günü'nü akaryakıt istasyonlarında da özel kılmak için her yıl sürücülere özel fırsatlar sunan Aytemiz, ON 7/24 Market konseptiyle hizmet veren istasyonlarında 29 Eylül-3 Ekim tarihlerinde illy kahve alan tüm misafirlerine ikinci kahveyi hediye edecek.

Modern tasarımı, seçkin ürün yelpazesi ve taze atıştırmalıklarıyla fark yaratan ON 7/24 Market konsepti ise bu kahve deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Sürücüler, kısa bir mola sonrasında kaliteli kahve eşliğinde yolculuklarına keyif katıyor.

Aytemiz istasyonlarında, kahve severler için mola anlarını daha da özel kılan İtalyan lezzeti illy kahve, kaliteli çekirdekleri, dengeli aroması ve yumuşak içimiyle vazgeçilmez bir deneyim sunuyor.

Kampanyaya katılan Aytemiz istasyonlarının listesine aytemiz.com.tr ve Aytemiz Vaay mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.
Muhabir:Başak Erkalan

ÖNCEKİ HABERLER
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk takımından haftalar sonra büyük başarı!
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk takımından haftalar sonra büyük başarı!
Ciner Holding'ten 12 kişi gözaltına alındı! Sahibi Turgay Ciner şu an nerede?
Ciner Holding'ten 12 kişi gözaltına alındı! Sahibi Turgay Ciner şu an nerede?
ATM'de o tuşa basmayı unutunca binlerce lirası başkasının eline geçti!
ATM'de o tuşa basmayı unutunca binlerce lirası başkasının eline geçti!
Milyoner patron 'cinsel işkence' suçlamasıyla gözaltına alındı! Lüks dairesinde ses yalıtımlı odada...
Milyoner patron 'cinsel işkence' suçlamasıyla gözaltına alındı! Lüks dairesinde ses yalıtımlı odada...
Bakan Şimşek paylaştı! O il artık büyükşehir oluyor...
Bakan Şimşek paylaştı! O il artık büyükşehir oluyor...
Düğün salonunda ikram edildi 21 kişiyi zehirledi! İl sağlık müdürlüğünden açıklama geldi
Düğün salonunda ikram edildi 21 kişiyi zehirledi! İl sağlık müdürlüğünden açıklama geldi
120 Yıldır sektördeydi! Dev firma iflasını duyurdu...
120 Yıldır sektördeydi! Dev firma iflasını duyurdu...
Kılıçdaroğlu'ndan "Butlan çıkarsa geri dönerim" haberine yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan "Butlan çıkarsa geri dönerim" haberine yanıt
Simav'da 17 saatte 234 artçı deprem
Simav'da 17 saatte 234 artçı deprem
Şimşek bir ilimizi işaret edip tarih verdi: Muhtemelen büyükşehir olacak
Şimşek bir ilimizi işaret edip tarih verdi: Muhtemelen büyükşehir olacak
Banka IBAN değişikliğini duyurmuştu! Para transferi yapılamayınca...
Banka IBAN değişikliğini duyurmuştu! Para transferi yapılamayınca...
En riskli 3 noktayı sıraladı! Bölgede gömülü fay mı var? Kütahya detayı
En riskli 3 noktayı sıraladı! Bölgede gömülü fay mı var? Kütahya detayı