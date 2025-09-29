Aytemiz'den Dünya Kahve Günü'ne özel ikinci kahve hediye

Aytemiz, Dünya Kahve Günü kapsamında 29 Eylül-3 Ekim tarihlerinde Aytemiz istasyonlarında bir kahve alana bir kahve hediye fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dünya Kahve Günü'nü akaryakıt istasyonlarında da özel kılmak için her yıl sürücülere özel fırsatlar sunan Aytemiz, ON 7/24 Market konseptiyle hizmet veren istasyonlarında 29 Eylül-3 Ekim tarihlerinde illy kahve alan tüm misafirlerine ikinci kahveyi hediye edecek.

Modern tasarımı, seçkin ürün yelpazesi ve taze atıştırmalıklarıyla fark yaratan ON 7/24 Market konsepti ise bu kahve deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Sürücüler, kısa bir mola sonrasında kaliteli kahve eşliğinde yolculuklarına keyif katıyor.

Aytemiz istasyonlarında, kahve severler için mola anlarını daha da özel kılan İtalyan lezzeti illy kahve, kaliteli çekirdekleri, dengeli aroması ve yumuşak içimiyle vazgeçilmez bir deneyim sunuyor.

Kampanyaya katılan Aytemiz istasyonlarının listesine aytemiz.com.tr ve Aytemiz Vaay mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

Muhabir:Başak Erkalan