Küresel Sumud Filosu Gazze’ye 4 günlük mesafede

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun varışına 3-4 gün kaldığı açıklandı. Filonun 589 km uzaklıkta olduğu ve iki geminin daha katıldığı belirtildi. Tıbbi yardımlar taşıyan filo, bugüne dek Gazze’ye yönelen en büyük toplu yardım hareketi olarak öne çıkıyor. Filonun “yüksek riskli bölgeye” gireceği bildirildi.

Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz’e açılan Küresel Sumud Filosu’nun hedefe ulaşmasına 3 ila 4 gün kaldığı bildirildi. ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformu üzerinden yapılan açıklamada, filonun Gazze’ye 589 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.

İki yeni geminin daha dahil olduğu ve toplamda onlarca gemiden oluşan filonun, insani yardım malzemeleriyle Gazze’ye ilerleyişini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, “Filo 2 gün içinde yüksek riskli bölgeye girecek” ifadesi kullanıldı ve yardım ulaştırma konusunda kararlılık vurgulandı.

Tıbbi ekipmanlar başta olmak üzere, birçok temel yardım malzemesini taşıyan filo, bugüne kadar Gazze’ye doğru toplu şekilde hareket eden en büyük yardım filosu olma özelliğini taşıyor. Açıklamada, dünya kamuoyuna ve sivil toplum örgütlerine küresel dayanışma çağrısı da yapıldı.

Filo, ismini Arapça’da “kararlılık” ve “sarsılmaz azim” anlamına gelen “Sumud” kavramından alıyor. 1967’deki Altı Gün Savaşı’nın ardından Filistin halkı arasında simgesel hale gelen bu kavram; işgale karşı topraklarda kalmayı, kültürel kimliği korumayı ve sivil itaatsizlik yoluyla direnişi ifade ediyor. Filistin’de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın figürleri, bu kavramın en yaygın simgeleri arasında yer alıyor.

