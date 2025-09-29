TÜİK: Ekonomik güven endeksi 98’e yükseldi

TÜİK’e göre ekonomik güven endeksi Eylül 2025’te yüzde 0,1 artarak 98,0 oldu. Tüketici güveni yüzde 0,4 düşüşle 83,9’a gerilerken, reel kesim güveni 100,8’e çıktı. Hizmet sektöründe hafif düşüş , perakende ve inşaatta ise artış görüldü. İnşaat güven endeksi %3,6 artışla 88,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı. Ağustos ayında 97,9 olan endeks, Eylül’de %0,1 artışla 98,0 değerine yükseldi. Böylece endeks, iyimserlik sınırı kabul edilen 100 puanın altında kalmaya devam etti.

TÜKETİCİ GÜVENİNDE DÜŞÜŞ, İNŞAATTA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Eylül ayında alt endekslerde farklı yönlü hareketler izlendi. Tüketici güven endeksi %0,4 gerileyerek 83,9 seviyesine düştü. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise %0,2 artarak 100,8 puana yükselerek iyimserlik eşiğinin üzerinde kalmayı sürdürdü.

Hizmet sektörü güven endeksinde %0,1’lik hafif bir düşüşle 111,0 değeri görüldü. Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise %0,4 artışla 109,2’ye çıktı. En dikkat çekici değişim ise inşaat sektöründe yaşandı. Ağustos’ta 85,3 olan inşaat sektörü güven endeksi, Eylül ayında %3,6 oranında artış göstererek 88,3 seviyesine yükseldi.

Ekonomik güven endeksinin 100’ün altında kalması, Türkiye genelinde ekonomik gidişata dair kötümserliğin sürdüğünü gösteriyor. TÜİK, endeksin 0 ile 200 arasında değişebileceğini, 100’ün üzerindeki değerlerin ekonomik iyimserliği; 100’ün altındaki değerlerin ise kötümserliği ifade ettiğini vurguladı.

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi yılbaşından bu yana dalgalı bir seyir izliyor. Haziran ayında 95,8 olan endeks, temmuzda 96,3’e, ağustosta ise 97,9’a yükselmişti. Eylül verisiyle birlikte artış eğilimi yavaşlarken, iyimserlik eşiği hâlâ aşılamadı.