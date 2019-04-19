Gomis'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Gomis'in menajeri Etienne Mendy, Fransız golcünün geleceği hakkında konuştu.

Suudi Arabistan'da Al Hilal takımında forma giyen Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy, önemli açıklamalar yaptı.

''Türkiye'ye dönüşü imkânsız''

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Mendy, "Gomis'in Türkiye'ye dönme olasılığı yok. Ben bu süreçte ne Galatasaray ile ne de Fenerbahçe'yle görüştüm. Al Hilal'de mutlu, ayrılmayacak. Türkiye'ye dönüşü imkânsız.'' dedi.

''Gelecek sezon da Al Hilal takımının formasını giyecek''

''Galatasaray'da çok güzel günler geçirdi ve tabii ki kulübü çok seviyor; desteğini sürdürüyor.'' diyen Mendy, ''Fakat şu anda yeni bir kulübü var ve geriye dönüş söz konusu değil. Ayrıca bize Türkiye'den herhangi bir kulüpten görüşme talebi de gelmedi. Gelecek sezon da Al Hilal takımının formasını giyecek. Bir sorun yok; orada mutlu" şeklinde konuştu.