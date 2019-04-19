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24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?

24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?

23 Nisan resmi tatiline günler kala veliler ve öğrenciler 24 Nisan perşembe günü tatil mi, okullar var mı sorusunun yanıtını arıyor. 2019 yılında resmi tatil olan 23 Nisan salı gününe denk geliyor ve okullar tatil olacak. Fakat 22 Nisan ve 24 Nisan'da okullar tatil değil MEB'den resmi bir açıklama gelmedi. Öğrenciler eğitime devam edecek.

24 Nisan okullar tatil mi oldu MEB resmi açıklaması geldi mi araştırmaları arttı. Bu sene 23 Nisan resmi tatili salı gününe denk geliyor. 23 Nisan'da ilkokullar, ortaokullar, liseler ve üniversiteler tatil olacak. Kamu daireleri, memurlar da tatil yapacak. Peki 22 Nisan ve 24 Nisan tatil olur mu, 23 Nisan tatili 4 gün olur mu? Bu konuda şu ana kadar yapılan resmi bir açıklama yok. Hükümet turizmcilerin tatil çağrısına uyarsa 23 Nisan tatili haftasonları ile birlikte 4 gün tatil olabilir. 

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Bu doğrultuda, 23 Nisan günü resmi tatildir. 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

23 NİSAN'IN ÖNEMİ NEDİR: Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir.

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

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