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Binali Yıldırım'dan İstanbul açıklaması 'Hizmete devam'

Binali Yıldırım'dan İstanbul açıklaması 'Hizmete devam'

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım açıklama yaptı. İstanbul seçimlerini değerlendiren Yıldırım "Konumun makamım ne olursa olsun hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye verilerinin kopyalanmasına ilişkin sorunun yöneltmesine Yıldırım "Belediye başkanları belediye ile ilgili her türlü denetimi incelemeyi yaptırabilir. Ancak belediyedeki çalışanları şüpheli gibi görmekten durması esas olmalıdır." cevabını verdi.


"Benim için en büyük akam insanların gönlünde olan makamdır." diyen Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Konumun makamım ne olursa olsun hizmet etmeye devam edeceğim. Artık İstanbullunun beklediği hizmetlerin yerine getirilmeli.

Makam peşinde koşmadım
Ben ülkeme çeşitli sorumlulukları alarak hizmet ettim. Hizmet etmeye devam edeceğim. Ben makam peşinde koşan biri olmadım. Hedefim hizmet ederken insanların hayatını kolaylaştırmak oldu.

İnsanların gönlüne girmekte mesafe almışsak Rabbime hamd ederim. Ben hali hazırda İzmir milletvekiliyim. Bu sorumluluğumda devam ediyor."

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