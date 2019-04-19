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İstanbul'da iki BAE casusu yakalandı! Biri kaşıkçı cinayetiyle ilişkili

İstanbul'da iki BAE casusu yakalandı! Biri kaşıkçı cinayetiyle ilişkili

Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili, "Pazartesi günü İstanbul'da iki Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat çalışanı yakalandı. Birinin Kaşıkçı cinayeti ile ilişkisi araştırılıyor" açıklaması yaptı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesi henüz aydınlatılmamışken, pazartesi günü İstanbul’da bir operasyon yapıldığı ortaya çıktı.

BAE'nin iki istihbarat çalışanı gözaltında

Üst düzey Türk yetkili, iki istihbarat çalışanının da gözaltına alındığını söyledi.

Yetkili, bu kişilerden birinin İstanbul’a Kaşıkçı cinayeti ile bağlantılı olarak gelip gelmediğinin araştırıldığını belirtti.

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