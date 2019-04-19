İstanbul'da iki BAE casusu yakalandı! Biri kaşıkçı cinayetiyle ilişkili

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Berat Kandili duası Kur'andaki dualar ve peygamberimizin duası

Kandil simiti tarifi malzemeleri ve kandil simiti yapılışı videolu anlatım

Adetliyken kandilde hangi tesbihler çekilir nasıl dua edilir ne yapılır?