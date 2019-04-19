Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi

Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini 6,06'dan 6,20'ye, enflasyon tahmini ise yüzde 15,24'ten yüzde 16,23'e yükseldi. Ankette 2019 yılı büyüme beklentisi yüzde 1,2'den yüzde 0,6'ya geriledi.

Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15,64'ten yüzde 16,23'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 15,24'ten yüzde 15,38'e çıktı.

Merkez Bankası Beklenti Anketi'nin nisan ayı sonuçları açıklandı.

Enflasyon tahmini yükseldi

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,64 iken, bu anket döneminde yüzde 16,23'e yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,24 iken, bu anket döneminde yüzde 15,38 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,80 ve yüzde 12,06 olarak gerçekleşti.

Cari açık beklentisi geriledi

2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 21,4 milyar dolar iken, bu anket döneminde 17,6 milyar dolar geriledi. 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 26,3 milyar dolar ve 24,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Büyüme öngörüsü yüzde 0.6’ya indi

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,2 iken, bu anket döneminde yüzde 0,6'ya geriledi. 2020 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,2 ve yüzde 2,9 olarak gerçekleşti.