AK Parti'li başkan, borç listesini belediye binasına astırdı

AĞRI'nın Taşlıçay Belediye Başkanı AK Parti'li İsmet Taşdemir, devraldığı borç durumunu gösteren afişi, belediye binasına astırdı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Taşlıçay ilçesinde yüzde 38.25 oy oranıyla AK Parti'den belediye başkanı olan İsmet Taşdemir, şeffaf belediyecilik amacıyla bugün belediyenin borç listesini açıkladı. AK Partili İsmail Taşdemir'den koltuğu devralan İsmet Taşdemir belediyenin toplam borcunu afiş yaparak belediye binasına astırdı.

Önceki yönetimden kalan borçları tek tek yazan İsmet Taşdemir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şeffaf belediyecilik ve halkla birlikte yönetim kapsamında belediyenin borç listesini çıkardık. Adaylık sürecinde herkese, halkla birlikte yöneteceğimize dair söz verdim. Bu anlamda ilçe halkının gelir ve giderlerimizi bilmesi gerekiyor. 6 bin nüfuslu şirin ilçemizin gelişmesi için ilgili yerlere başvurarak destekler alacağız inşallah" dedi.

Belediye binasının dışına astırılan toplam 18 milyon 277 bin liralık borç listesi şöyle:

"İller Bankası kredi borçları toplamı: 14 milyon 560 bin TL, Belediye Personel LTD. ŞTİ. SGK prim borcu: 90 bin TL, Sosyal sigorta pirim borcu işçi primi: 1 milyon 100 bin TL, Emekli sandığı memur emekli kesenekleri 1 milyon 300 bin TL, Mal Müdürlüğü’ne gelir vergisi: 256 bin TL, Ödenmeyen firmalar ve şahıs ödemeleri: 880 bin TL, Serhat Kalkınma Ajansı aidat ödemesi: 26 bin TL, Elektrik borçları: 65 bin TL."