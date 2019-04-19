Jet Sosyete'de sürpriz ayrılık

Yakın zamanda final yapacak olan Jet sosyete dizisinde, final öncesi sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Mayıs ayında final yapacak olan Jet Sosyete'nin 18 Nisan Salı ekrana gelen bölümünde Kumsal karakteri herkesten gizli bir şekilde nişanlandığını açıkladı.

Diziye sezon başında dahil olan Yasemin Sakallıoğlu (Kumsal), son bölümde nişanlanıp senaryo gereği memleketine dönerek diziden ayrıldı. Kumsal'ın memleketinde gizlice nişanlandığı kişinin, Avrupa Yakası ve Yalan Dünya'da rol alan Dursun (Ömür Arpacı) karakteri olarak gösterilmesi de dikkat çekti.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, başrollerini Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun paylaştığı Jet Sosyete dizisi 2 Mayıs'ta ekrana gelecek olan 39. bölümüyle final yapacak. Dizinin yeni sezonda dijital bir platformda ve daha kısa bölümler halinde devam etmesi planlanıyor.