Acun Tv8'den teker teker çıkarıyor! Jet Sosyete'nin ardından bir final daha

Sahibi olduğu Tv8 kanalında O Ses Türkiye ve Survivor yarışmalarından ziyade dizi projeleri ile de adından söz ettirmek isteyen Acun Ilıcalı, bunun için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde kanalında Perşembe günleri ekrana gelen Jet Sosyete dizisi için final kararı alan Ilıcalı'nın, bir projesine daha veda edeceği öğrenildi.