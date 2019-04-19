Van Başkale'de karlar eridi cesetler ortaya çıktı

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında 3 erkek cesedi bulundu. Cesetlerin donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu belirtildi.

İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi kırsalında cesetleri görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinden alınan cesetler, Başkale Devlet Hastanesine götürüldü.

Karların erimeye başlamasıyla ortaya 3 cesedin, kışın sınırdan geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu belirtildi.

Bu arada, aynı bölgede daha önce de 10 erkek cesedi bulunmuştu.