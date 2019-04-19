Bankaların emeklileri çekmek için verdikleri para 700 TL'ye kadar çıktı

Bankaların emekli müşteri rekabeti sürüyor. Müşteri çekmek için yıllık promosyon ödemesinden özel kredilere kadar bir çok olanak sağlayan bankalarda ödenen tutarlar 700 TL'ye kadar çıktı.

Bankalar, 450 liraya varan taban promosyon tutarını 700 liraya kadar yükseltti. Bazıları da, düşük faizli krediden ücretsiz havaleye, özel ambulanstan avantajlı sigortaya kadar birçok hizmet sunuyor. Emekliyi bankaya kazandıranlara da 125 lira veriliyor.

İş Bankası, promosyon ödemelerini, bir aya karşılık gelen gelir/aylık tutarı üzerinden (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) ve ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının toplamını dikkate alarak, 3 yıllık tutarı peşin olarak ödüyor. 1.000 TL’den düşük maaşlar için 300, 1.000 - 2 bin TL arası maaşlar için 375, 2 bin TL ve üzeri maaşlar için 450 TL ödeme yapıyor.

Avantajlı kredi faizi

DenizBank, maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü veren emeklilere, 450 TL nakit veriyor. Maaşını DenizBank’a transfer eden emeklilere, yüzde 1.49 avantajlı kredi faiz oranı, prim borcu olanların borcunu ödeyerek emeklilik hakkı imkanı sağlayan 3 ay ödeme ötelemeli kredi veriyor. Emekli tanıdıklarını DenizBank’a yönlendirenlere, kişi başına 100 TL nakit ödeme yapılıyor. Bankanın şubelerinden öncelikli hizmet alabilen emekliler, ATM’den ücretsiz nakit çekebiliyor.

Ambulans hizmeti

Yapı Kredi’yi tercih edenler, nakit TL kampanyasından yararlanabiliyor. 3 sene sözü verenler 450 TL nakit kazanıyor. İlk maaşıyla birlikte ikramiyelerini de bankadan alanlara, ikramiyelerini değerlendirebilmeleri için avantajlı mevduat faiz oranları veriliyor. Medline paketiyle doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetlerini de bir yıl boyunca ücretsiz olarak sağlıyor.

ATM'de limit yok

Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat’ten alan müşterilerine, 1.000 TL altında emekli aylığı alanlara 300, 1.000 ile 2 bin TL arasında emekli aylığı alanlara 375, 2 bin TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Bunun için emekli aylıklarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası’ndan almaları yeterli. Ziraat Bankası, emeklilere özel ATM günlük para çekme limitiyle, aynı günde tüm maaşını ATM’den çekme hakkı veriyor.

Dosya masrafı bankadan

Akbank, emekli müşterilerine 450 TL’ye varan promosyonun yanı sıra şubelerinde öncelikli hizmet veriyor, maaş hesaplarından yapacakları tüm havale ve dijital kanallarda EFT işlemlerini ücretsiz gerçekleştiriyor. Neo maaş kartlarıyla, tüm bankaların ATM’lerinden ayda 2 kez ücretsiz para çekme olanağı sağlanıyor. Emeklilere, özel hesap işletim ücreti muafiyeti, dosya masrafsız ihtiyaç kredisi ve vadeli mevduatta özel oranlar veriliyor. Emekli müşterilerine ihtiyaç kredilerini kefilsiz alma olanağı sağlıyor. Maaşını 3 ayda bir alanlara özel, 3 ayda bir ödemeli kredi seçeneği sunuluyor. Promosyon almak için taahhütname imzalamak yeterli.

Sıra beklemeye son

Garanti Bankası, emeklilere maaşlarını taşımaları veya ilk maaşını aldığı banka olarak seçmeleri halinde, 450 TL’ye varan promosyon veriyor. Emekliler, ATM, internet bankacılığı ve çağrı merkezi aracılığıyla maaşlarını şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca taşıyabiliyor. Kredi ve mevduat faizlerinde özel oranlardan yararlanabiliyor, bankanın şubelerinde öncelikli sıra alarak, işlemlerini sıra beklemeden yapabiliyorlar. Garanti Bankası, emekli maaş hesabından 5 bin TL’ye kadar yapılacak nakit çekim işlemlerinde, nakit çekim limit aşım ücreti almıyor.

700 TL'ye yükseltti

QNB Finansbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere, 700 TL’ye varan nakit sağlıyor. Banka, emekli tanıdıklarının maaşını QNB Finansbank’a taşıması için yönlendirenlere de 125 TL ödül veriyor. Ayrıca kampanya kapsamında, toplamda 1.250 TL nakit kazanma fırsatı da sunuyor. Bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılan EFT ve havale işlemleri de ücretsiz. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartına sahip olan emekliler, eczane ve marketlerde, QNB Finansbank POS’larından yapacakları 50 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 5 oranında, aylık 15 TL indirim ayrıcalığından da faydalanabiliyor.

Halkbank'ta da 3 yıl şartı bulunuyor

Emekli maaşını Halkbank'a taşıyıp 1.000 TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 450 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor. Halkbank'ta da 3 yıl şartı bulunuyor.

HGS etiketi ücretsiz olarak sunuluyor

Vakıfbank, emekli maaşına göre promosyon ödemesi yapıyor. Maaşı 1000 TL'ye kadar olanlar için 300 TL, 1.000 TL - 2.000 TL (2.000 TL hariç) arasında olanlara 375 TL, 2.000 TL ve daha fazla olanlara 450 TL ödeniyor. Ayrıca araba sahibi olan emekliler için maaş hesabına HGS etiketi ücretsiz olarak sunuluyor.

Kredide de 3 ay taksit erteleme imkanı da var

450 liraya varan promosyon veriyor. Emekli yakınını yönlendirenler de 100 lira nakit kazanıyor. Emekliler, 5 bin liraya kadar olan nakit ihtiyaçlarını yüzde 1.99 faiz oranıyla TEB'den karşılayabiliyor. Kredide de 3 ay taksit erteleme imkanı da var.

450 liraya varan promosyon ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatı verenlere 150 lira daha promosyon hediye ediyor. Ücretsiz havale ve EFT, hesap işletim ücreti muafiyeti, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş hizmeti gibi imkanlar sunuyor.

Emekliye 450 liraya varan promosyon

Emekliye 450 liraya varan promosyon, emekli yakınını bankaya getirenlere de 100 lira nakit veriyor. Hesap işletim ücreti almıyor, özel faizli kredi, telefon bankacılığından direkt özel müşteri temsilcisine bağlanma, ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans gibi imkanlar sunuyor.