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Spiker koltuğunda robot Aleks

Spiker koltuğunda robot Aleks

Rusya'da ilk kez Rossiya 24 televizyonunda Rus Promobot şirketinin ürettiği Aleks isimli insan benzeri robot haber sundu.

Rusya'nın Perm kentinde Promobot şirketi tarafından geliştirilen, şirket kurucusu Aleksey Yujakov'un yüzünü taşıyan robot Aleks, Rossiya 24 televizyonunda haber programını sundu. Spiker koltuğuna oturan Aleks, tarım, nükleer teknoloji forumu ve mikro-finans gibi alanlarda birçok haberi izleyiciye anlattı.

"Baş kahraman bendim''

Robot bir teknoloji forumuyla ilgili haberi sunarken de "Forumda baş kahraman bendim, yani robot Aleks'ti" ifadesini kullandı.

20 Mimik yapabiliyor

Android işletim sistemi ile çalışan Aleks, vücudunu pek fazla hareket ettiremese de yüz kısmı ile 20 ifadeyi verebiliyor. Robotun gelecekte kolları ve bacaklarını da hareket ettirebileceği belirtiliyor.

Robotun maliyeti 15 bin 600 dolar

Yapımına 2017 yılında başlanan ve yıl sonunda tamamlanması planlanan robotun yapımında ise 15 bin 600 dolar harcandı. Şirkete, 12 adet insansı robot için siparişler de geldi.

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