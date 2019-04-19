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New York Times'ın çok çarpıcı yerel seçim analizi! CHP'li değiller

New York Times'ın çok çarpıcı yerel seçim analizi! CHP'li değiller

Amerika'da yayın yapan New York Times gazetesi 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin bir analiz yayınladı. Gazete İmamoğlu ve Yavaş'ın CHP'li olmadığını dikkat çekti.

İmamoğlu ne de Mansur Yavaş, CHP gibi sol kökenli değil aksine AK Parti ve MHP'ye daha yakın görüşteler.

New York Times'ın analizinde, İstanbul ve Ankara'da seçimleri kazanan CHP'li adayların profilleri mercek altına alındı.

İmmoğlu da Yvaş da CHP'li değil

New York Times, Ekrem İmamoğlu'nun da Mansur Yavaş'ın da CHP kökenli olmadığını yazdı. Gazete, iki adayın da AK Parti ve MHP'ye yakın görüşte olduğuna dikkat çekti.

Partinin asıl politikasıyla örtüşmüyor

Millet İttifakı ortağı olan İyi Parti Lideri Meral Akşener'in MHP geçmişinin dikkat çekildiği haberde, CHP'nin sosyal demokrat adı altına bürünerek oy toplamasının, partinin asıl politikasıyla örtüşmediğinin de altı çizildi.

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