Türkiye'nin ilk medikal müzesi Samsun'da açılıyor

Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile Türkiye’de bir ilk olacak Medikal Cerrahi Aletler Müzesi inşaatı, bitim aşamasına geldi.

Samsun, dünya ve Türkiye'nin sayılı medikal cerrahi alet üretim merkezlerinden biri. Hal böyle olunca Samsun turizmini canlandırması amacıyla 2016 yılında Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İlkadım ilçesi'nde bulunan tescilli lokomotif tamir atölyesi binasını “Medikal Cerrahi Aletler Müzesi” olarak kullanmak üzere protokol imzalandı. 3 yılın ardından sevindirici haber geldi. Müzenin yapımında son aşamaya gelindi. Proje tamamlandığında bu müze Türkiye'de bir ilk özelliği taşıyacak.

Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hazırlanan ve cerrahi el aletleri üretiminde kullanılan araç ve gereçlerin yer alacağı müzede Samsun’un geçmişten bugüne cerrahi alet üretimindeki geçtiği aşamalar ziyaretçilere anlatılacak.