İBB'deki veri kopyalamayla ilgili önemli gelişme! Mahkeme karar verdi

İSTANBUL 4. İdare Mahkemesi aldığı son dakika kararıyla Ekrem İmamoğlu'nun elektronik verilerin kopyalanması talimatını durdurdu.

Ekrem İmamoğlu'na karşı hamle AK Parti'nin İstanbul İl Genel Meclisi üyelerinden geldi. Üyelerin başvurusu sonucu İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki verilerin kopyalanması kararını durdurdu.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ona bağlı kurumların tamamındaki elektronik verilerin incelenmesi, araştırılması ve kopyalanması talimatı vermişti. Kamuoyuna yansıyan talimat sonrasında yargıdan son dakika karar geldi.

İdare Mahkemesi'nden İBB'deki veri kopyalama işlemine 'yürütmeyi durdurma' verdi.

"Resmi tebligat gelince gereği yapılacaktır"

Öte yandan, mahkeme kararı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Resmi tebligat gelince gereği yapılacaktır." açıklaması yaptı.



Ekrem İmamoğlu, belediyedeki verilerin kopyalanmasına yönelik kararıyla ilgili şunları söylemişti:



-Biz kamunun verilerini korumak zorundayız. Şu anda görevli olan arkadaşlarım, büyükşehirde görevli olan arkadaşlarımız, büyükşehirin daha önce sözleşmesini yapıp bu alanda anlaşma yaptığı firmanın bir görevlisi.

"Bu işlem kanuna uygundur"

Yetkili kişiler tarafından geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınması, gerektiğinde oradakilerin irdelenmesi adına; özellikle 31 Mart ile 18 Nisan arasında ne yazık ki duyum değil daha ötesi tespitlerimiz var. Bunları en sağlıklı şekilde kıyaslamak, verileri analiz etmek ve halkımızın çıkarını korumak adına bu işlem yapılmıştır. Kanuna uygundur.

Bizim kozmik odayla işimiz olmaz. Bu devletin hafızası, onu koruyoruz.

Elektronik verilerin kopyalanması olayı ne? İmamoğlu Teftiş Kurulu Başkanlığı’na verdiği talimatla belediye bünyesindeki 2 müfettiş ve belediye içinden veya dışından belirlenecek 3 uzman dahil edilerek 5 kişilik heyetle tüm kayıtların elektronik olarak kopyalanmasını istemişti.

Söz konusu karar şöyle: