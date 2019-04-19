TFF Tahkim Kurulu, Mehmet Ekici'nin cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'ye verilen 3 maçlık cezayı onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynanan maçta kırmızı kart gören Mehmet Ekici'ye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 3 maç men cezasına olan itirazı görüştüğü bildirildi.

Kurulun, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Mehmet Ekici'ye verilen 3 maç men cezasını oy birliğiyle onadığı aktarıldı.

Galatasaray derbisinde cezası nedeniyle forma giyemeyen Fenerbahçeli futbolcu, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında da görev yapamayacak.