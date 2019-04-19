SON DAKİKA
İstanbul 4. İdare Mahkemesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan veri kopyalama işlemini durdurdu Haberin devamı.
HABER /  YEREL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Buzağıyı valizle getirip valilik önüne bıraktı köylünün iddiası şaşırttı

Buzağıyı valizle getirip valilik önüne bıraktı köylünün iddiası şaşırttı

ÇORUM'da bir besici komşusunun zehirlediğini öne sürdüğü buzağısına otopsi yapılmasını istiyor.

Çorum’un Uğurludağ ilçesinde besicilik yapan Habib Bıdak (45), komşuları tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü öne sürdüğü buzağıyı valiz içinde getirip, valilik binası önüne bıraktı. Buzağıya otopsi yapılmasını isteyen Bıdak, gözyaşları içinde, "Bu hayvana bunu yapanlar cezalandırılsın" dedi.

Uğurludağ ilçesinde yaşayan Habib Bıdak'ın buzağısı sabah saatlerinde öldü. Bıdak da ölü buzağıyı valize koyup, yolcu taşımacığı yapan minibüs ile Çorum merkeze getirdi. Gazi Caddesi'ndeki valilik binası önünde valizden çıkardığı buzağıyı, kaldırıma bıraktı.

Komşularının zehirlediğini öne sürdüğü buzağıya otopsi yapılmasını isteyen Bıdak, dakikalarca gözyaşı döktü. Bıdak, çevredekilerin ihbarıyla gelen polislere, "Buzağımı komşularım zehirleyip, öldürdü.  Derdimi hiçbir yetkiliye anlatamıyorum. Bu hayvana bunu yapanların cezalandırılmasını istiyorum. Buzağımın otopsisinin yapılmasını istiyorum. Bu yüzden buzağımı valize koyup, getirdim" dedi.

 Polislerin uyarısı üzerine Habib Bıdak, telef olan buzağayı alıp, bölgeden uzaklaştı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Orhan Gencebay sağlığıyla ilgili gerçeği açıkladı! Yüzde 99'u kapalı
Foto Galeri Orhan Gencebay sağlığıyla ilgili gerçeği açıkladı! Yüzde 99'u kapalı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Gül, yeni parti kuracak mısınız? sorusuna bakın nasıl tavır sergiledi!
Abdullah Gül, yeni parti kuracak mısınız? sorusuna bakın nasıl tavır sergiledi!
Birleşmiş Milletler uyardı çekirge istilası yayılabilir
Birleşmiş Milletler uyardı çekirge istilası yayılabilir
Emmanuel Macron'dan YPG'li heyetle kritik görüşme!
Emmanuel Macron'dan YPG'li heyetle kritik görüşme!
New York Times'ın çok çarpıcı yerel seçim analizi! CHP'li değiller
New York Times'ın çok çarpıcı yerel seçim analizi! CHP'li değiller
Erdoğan'ın twitini beğenmişti! Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklamalar
Erdoğan'ın twitini beğenmişti! Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklamalar
Nurettin Canikli, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili harekete geçti!
Nurettin Canikli, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili harekete geçti!
ÖNCEKİ HABERLER
İBB'den elektronik veri tabanı kopyalanmasına ilişkin açıklama
İBB'den elektronik veri tabanı kopyalanmasına ilişkin açıklama
Berat Kandili namazı kaç rekat nasıl kılınır okunacak duası?
Berat Kandili namazı kaç rekat nasıl kılınır okunacak duası?
Duygu Asena kimdir kaç yaşında oldu doodle olma sebebi ne?
Duygu Asena kimdir kaç yaşında oldu doodle olma sebebi ne?
Türkiye'nin ilk medikal müzesi Samsun'da açılıyor
Türkiye'nin ilk medikal müzesi Samsun'da açılıyor
Van Başkale'de karlar eridi cesetler ortaya çıktı
Van Başkale'de karlar eridi cesetler ortaya çıktı
Kandil simiti tarifi malzemeleri ve kandil simiti yapılışı videolu anlatım
Kandil simiti tarifi malzemeleri ve kandil simiti yapılışı videolu anlatım
Spiker koltuğunda robot Aleks
Spiker koltuğunda robot Aleks
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
Yorumlar