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Abdullah Gül, yeni parti kuracak mısınız? sorusuna bakın nasıl tavır sergiledi!

Abdullah Gül, yeni parti kuracak mısınız? sorusuna bakın nasıl tavır sergiledi!

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gazetecilerin yönelttiği "Yeni bir parti kuracağı" yönündeki iddialarla ilgili soruları cevaplamadı.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hatay semtinde yaşayan dayıları Nazif Satoğlu (92) ve Ahmet Satoğlu'nu (90) ziyaret etmek için İzmir'e geldi.

Ailesinin bir kısmı İzmir'de yaşıyor

Gül, cuma namazını İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kıldı. Beraberindeki dayısı Nazif Satoğlu'na elinden tutarak, merdivenlerden çıkması için yardım eden Abdullah Gül, ailesinin bir kısmının hala İzmir'de yaşadığını belirtti.

Yeni parti iddialarına ilişkin soruları cevaplamadı

Yeni bir parti kuracağı yönündeki iddialarla ilgili sorulara yanıt vermeyen Gül, "İki dayım var; Birisi Nazif Satoğlu, eski izmir il ticaret müdürlerindendir. Diğeri de Ahmet Satoğlu nöroloji profesörüdür. İkisi de çok şükür çok ileri yaştalar. Onları ziyarete geldim. Buralar bizim semtlerimiz. Eski hallerini bilirim. Burada evler yokken, bir dönem çocukluğum geçmişti. İlkokul dördüncü sınıfı burada okumuştum. Dolayısıyla aile ziyareti çerçevesinde İzmir'e geldim" açıklaması yaptı.

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