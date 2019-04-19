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TÜİK verilerine göre Türkiye'de yayınlanan kitap sayısı artış gösterdi

TÜİK verilerine göre Türkiye'de yayınlanan kitap sayısı artış gösterdi

TÜİK tarafından uluslararası standart kitap numarası (ISBN) istatistikleri açıklandı. Türkiye'de 2018 yılında en çok eğitim alanında materyal basılırken yayınlanan kitap sayısının ise 2017'ye göre yüzde 5,5 arttığı kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son açıklamasıyla yüz güldürdü. Geçen yıla ilişkin uluslararası standart kitap numarası (ISBN) istatistiklerini açıklayan kurum, 2017 yılında 58 bin 27 kitap basılırken 2018 yılında 61 bin 265 kitap basıldığını belirtti. Bu durum 2017'ye göre yüzde 5,5 artış gösterdi. 2018'de yayınlanan materyallerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 11,3 artış gösterdi.

Türkçe dilinde yayınlanan materyal oranı yüzde 92,1

Yayınlanan materyallerin yüzde 92,1'inin Türkçe diline ait olduğu açıklandı. Materyallerin yüzde 4,7'sinin İngilizce, yüzde 3,2'sinin ise diğer dillerde olduğu kaydedildi. 

Eğitim alanı materyal konusunda zirvede

Yayınları materyaller konusuna göre incelendiğinde yüzde 32,2'si eğitim, yüzde 17,4'ü yetişkin kültür, yüzde 16'sı akademik, yüzde 15,8'i yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 13,9'u çocuk ve ilk gençlik, yüzde 4,7'si inanç alanlarında yayınlandığı ifade edildi.

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