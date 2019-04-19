Haftasonu plan yapacaklar dikkat! Bu haberi okumadan çıkmayın

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, orta ve doğu kesimleri ile Antalya ve Isparta'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki gece saatlerinden itibaren Göller Yöresinde hafif, yüksek rakımlı yerlerde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır.

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin akşam saatlerine kadar aralıklı ve hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki gece saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır.