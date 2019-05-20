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Aydın'da düzenlenen Plaj voleybolu turnuvasında Polonya şampiyon!

Aydın'da düzenlenen Plaj voleybolu turnuvasında Polonya şampiyon!

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu'nun 2 yıldızlı ayaklarından biri olan Aydın Etabı nefes kesen finallerle sonuçlandı.

24 ülkeden 56 takımın katıldığı turnuvaAtatürk Kent Meydanı'na kurulan plaj voleybolu sahasında düzenlendi. Organizasyonun finalinde erkekler kategorisinde büyük heyecana sahne olan maçta rakibi İtalya'yı 2-1 yenen Polonya şampiyon oldu.

Erkekler maçının ardından oynanan kadınlar kategorisi finalinde ise Rusya ile Ukrayna rakip oldu.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı finalde Rusya rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Final maçları sonunda derece elde eden takımlara kupa, madalya ve hediye çekleri takdim edildi.

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