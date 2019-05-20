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Tacizciyi terlikle dövmüştü! O kadın konuştu: Şiddete karşıyım ama dayanamadım

Tacizciyi terlikle dövmüştü! O kadın konuştu: Şiddete karşıyım ama dayanamadım

GAZİANTEP'te, sokakta yürüyen 2 kız çocuğundan birini öperek tacizde bulunduğu belirtilen tacizciyi terlikle döven kadın, "Her türlü şiddete karşıyım ama bu gibi insanları görünce dayanamıyorum" ifadelerini kullandı.

Güvenevler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre Salih S., sokakta yürüyen 2 kız çocuğundan birine sarılarak, öptü. Kızlar koşarak kaçarken, olayı fark eden büfe işletmecisi Bayram Polat, Salih S.'yi tekme tokat dövmeye başladı.

"Sigara yakıp, rahat tavırlar sergiledi"

Bu sırada olayı duyup, mahalle sakinleri de şüpheliye tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Birsen Batar (22) de şüpheliye vurdu. Ancak Salih S. sigara yakıp, rahat tavırlar sergiledi.

Terliğini çıkararak vurdu

Bunun üzerine daha fazla öfkelenen Batar, ayağındaki terliğini çıkararak, şüpheliye vurmaya başladı. Birsen Batar, Salih S.'ye, "Küçücük çocuk o, küçücük çocuk. Allah belanı versin senin" şeklide bağırarak, defalarca terlikle vurdu. Salih S. ihbar üzerine mahalleye gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Adli kontrolle serbest 

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Salih S., nöbetçi mahkemece adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı. Taciz mağduru kız çocuğunun ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

"Şiddete karşıyım ama dayanamadım"

Taciz şüphelisini terlikle döven Birsen Batar, yaşadıklarını anlattı. Olay sırasında evinin balkonunda olduğunu belirten Batar, "Mahalledekiler olaya müdahale etmişti. Ben geldiğimde şüpheli kaçmak üzereydi. Olayın sebebini öğrendiğim de müdahale etme gereksinimi duydum. Her türlü şiddete karşıyım ama bu gibi insanları görünce dayanamıyorum. Konu çocuk tacizi olunca çok öfkelendim. Çocuklarımız da kadınlarımız da artık zarar görmesin istiyorum" dedi. Esnaf Bayram Polat da "İki kız çocuğu yürüyorlardı. Vatandaşın biri, kız çocuğuna sarıldı. Ben de çocuğa ne olduğunu sordum. 'Amca beni öptü’ dedi. Hemen müdahale ettim" diye konuştu. 

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