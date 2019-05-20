Diyarbakır'daki avukat eş cinayetinde kahreden detaylar ortaya çıktı!
DİYARBAKIR’da avukat eşine kurşun yağdıran cani kocanın, daha önce de iki kez eşini öldürmeye teşebbüs ettiği ortaya çıktı.
Talihsiz kadının, koruma kararı bulunmasına rağmen çocuklarının babalarını görmeleri için boşanma aşamasındaki eşi ile bir araya geldiği öğrenildi.
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Olay, dün Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent semtinde yaşandı. İddiaya göre, çocuklarının bir etkinliğinden dönen Müzeyyen Boylu I., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otomobilin içinde eşi ile tartıştı.
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Tartışma sonrası çocuğu ve eşini otomobilde bırakan Müzeyyen Boylu I., araçtan çıkarak yürümeye başladı.
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Bu sırada aracını park eden Mesut I., çocuğunun yanında belinden çıkardığı tabancayla eşine kurşun yağdırdı.
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